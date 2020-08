Respinte il 44% delle domande di iscrizione agli asili nido di Trento, Merler: «Respingimenti ingiustificati»

Il 44% delle domande di iscrizione agli asilo nido cittadini, sono state respinte e l’interrogativo logico è come faranno le famiglie a gestire i figli che resteranno a casa.

Sembra proprio che ad attività amministrativa ferma, cadano una dopo l’altra le foglie di fico dell’amministrazione di centro sinistra e così dopo il fallimento milionario della Casa dell’Atletica del Campo Coni a Cristo Re ecco delinearsi il problema asili nido.

A sollevare la questione è Andrea Merler, candidato sindaco del centrodestra, che con un breve calcolo dimostra come i respingimenti siano ingiustificati.

Pubblicità Pubblicità

Anche in emergenza Covid gli spazi come il quoziente bambini – educatori è rimasto lo stesso: 1 educatore ogni 6 lattanti e 1 educatore ogni 9 bambini.

Ed allora perché sono state accolte solo il 56% delle domande contro il 90 dell’anno scorso? Si parla di incentivi alle famiglie per combattere il calo delle nascite e poi il sindaco Andreatta e la sua giunta crea una situazione di reale difficoltà per tante famiglie?

L’opzione nonni non è certa. A parte la disponibilità la loro frequentazione con i nipoti potrebbe tornare in discussione; non tutte le famiglie sono in grado di sostenere la spesa di una baby sitter o peggio ancora quella ancora più elevata di un asilo nido privato.

Pubblicità Pubblicità



Merler pone alcuni interrogativi. Il primo: perché altri comuni hanno mantenuto le stesse percentuali di iscrizione degli anni passati, ma non quello di Trento? Perché l’asilo nido dell’Interporto che era già disponibile ai primi di luglio, non è ancora attivo? Perché il Comune non ha contattato le strutture private per conoscere la loro disponibilità a collaborare? Interrogativi ai quali dovrebbero rispondere gli assessori uscenti, ma non succederà: troppo difficile trovare una giustificazione.