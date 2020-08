Insediamento abusivo dei sinti a Villazzano 3, i residenti: «Situazione critica da tempo e le forze dell’ordine non fanno nulla»

I residenti di Villazzano 3 tenuti in scacco dalla presenza di una decina di persone residenti in un camper e in una roulotte parcheggiati abusivamente.

È questa la situazione, diventata insostenibile, dove si possono trovare le feci tra l’erba a pochi passi dai giochi riservati ai bambini, dove la fontana viene usata per lavare i piatti con tanto di detersivo e non solo.

A denunciare la situazione con una dettagliata documentazione fotografica è Y.D. che racconta:”Ci siamo accorti di quello che a tutti gli effetti è un insediamento abusivo a maggio, quando è tornato possibile uscire di casa. Si tratta di una famiglia sinta di una decina di persone che ormai hanno occupato stabilmente un parcheggio che sarebbe a disposizione dei residenti.

Abbiamo denunciato ripetutamente la situazione alle forze dell’ordine e a Itea, ma non successo nulla. Anzi, carabinieri e polizia sono passati, ma non hanno nemmeno identificato le persone. Nel frattempo il problema igienico è diventato molto grave anche perché il parco è frequentato da tanti bambini ed il parcheggio è utilizzato anche dai frequentatori della scuola ballo che segnalano di aver subito danni alle macchine nelle ore serali. Non sappiamo più cosa fare, speriamo che rendendo pubblica la situazione, qualcuno intervenga.”

La situazione appare critica anche per le immondizie sparpagliate attorno al parcheggio.

