Il Sindaco di Cles Ruggero Mucchi si ricandida e presenta la coalizione “ViviAmo Cles”

Il Sindaco di Cles Arch. Ruggero Mucchi, mercoledì 26 agosto ha presentato in conferenza stampa la coalizione “ViviAmo Cles” composta da tre liste elettorali che lo sostengono, e precisamente “Passione Clesiana”, “Cles Futura” e “P.A.T.T – Partito Autonomista Trentino Tirolese”.

Fino al dicembre dello scorso anno il Sindaco Ruggero Mucchi ha sempre dichiarato di non voler ricandidare, e spiega: “Dopo attenta riflessione di gruppo, mi hanno convinto che c’era l’opportunità di ripresentarci e proseguire con una seconda candidatura. Abbiamo fatto un riepilogo dei cinque anni di mandato, e in questo periodo abbiamo lavorato per Cles, non per un partito o per interesse personale, ma solamente per il bene della comunità, sempre coesi, affiatati ed in armonia con gli altri gruppi consiliari. Abbiamo tante idee, energie, entusiasmo, persone, per cui eccoci qui pronti per una nuova avventura”.

Prosegue Mucchi: “Il primo mandato è stato positivo, si è creato un clima di serenità e affiatamento, siamo riusciti a sbloccare varie questioni in sospeso, come nuovi parcheggi (ex Scuole Elementari e Doss di Pez), ottimizzazione la viabilità stradale (zona Spinazzeda e centro storico), riqualificazione Montagna di Cles e realizzazione nuova toponomastica (ristrutturazione edifici Bersaglio e Malga Clesera), realizzazione parco e Casa Sociale in zona Lanza. Ma ci sono anche cose che non siamo riusciti a portare a termine, come la risistemazione del quartiere Spinazzeda, la totale riqualificazione del verde urbano, e la realizzazione di altre piccole opere che abbiamo iniziato ma non siamo ancora arrivati a concludere. Siamo un gruppo con un esperienza in più, siamo gli stessi di prima ma ci sono anche persone nuove. Non diamo nulla di scontato, abbiamo il 50% di possibilità; un vantaggio di queste elezioni è che almeno non ci sarà nessun ballottaggio”.

Espone ora il suo programma Amanda Casula, della lista “Cles Futura”: “Raccolgo il testimone passatomi da Vito Appuzzo, Assessore uscente; è stata un’esperienza decisamente positiva in questi cinque anni, attraverso la rappresentanza di Vito Apuzzo e Silvio Casna che in Consiglio Comunale hanno dimostrato come partecipare attivamente alla vita amministrativa del Comune; perciò rinnoviamo il sostegno a Ruggero Mucchi. ‘Cles Futura ‘ quest’anno scende in campo con i candidati storici, ma oggi entrano in gioco otto componenti con nuove idee e punti di vista.

La nostra visione di Cles è quella di una grande casa che ospita tutti come una famiglia, dove i componenti hanno idee diverse ma in cui tutti lavorano coesi volti al bene comune. La nostra parola d’ordine è ‘mettersi al servizio della comunità’; infatti al nostro interno e ognuno secondo le proprie attitudini, ci sono numerosi volontari a disposizione di varie associazioni; ci definiamo in tre parole: Centro-destra, ViviAmo Cles, Amiamo Cles“.

Parla ora Massimiliano Girardi, Segretario PATT, Assessore e Consigliere uscente, per la lista “PATT”: “Il nostro è l’unico gruppo che si presenta con il simbolo di un partito. Siamo al fianco di Ruggero Mucchi per una nuova candidatura; un uomo che è riuscito ad esprimere una nuova visione del paese, è stato il sindaco di tutti i cittadini e di tutte le espressioni. I bilanci comunali presentati sono stati approvati in primo tempo senza nessun contrario e in seguito sempre all’unanimità; tante cose buone sono state fatte per Cles e tante sono ancora da fare. All’interno del partito siamo in assoluta parità: 9 donne e 9 uomini candidati e pronti per questi futuri cinque anni, con l’obbiettivo di dare seguito ai progetti indicati nel Masterplan; siamo pronti e convinti a proseguire”.

Il Vicesindaco Diego Fondriest, della lista “Passione Clesiana” esprime il suo parere: “Noi siamo la lista più giovane e più temeraria, ed i due terzi di noi sono gli stessi candidati della volta scorsa. Siamo pronti ad accettare la sfida e ad appoggiare Ruggero; se per noi prima era una novità ora sarà una conferma. Qui in valle tra breve si raccoglieranno le mele e non a caso il simbolo di “Passione Clesiana” è la mela, noi siamo mele, con una gran voglia di misurarci. Siamo tutti ragazzi e ragazze con idee politiche differenti, ma solo confrontandoci si vedono i risultati. Ci daremo da fare con grande umiltà, non la intendiamo come una sfida, ma abbiamo una grande volontà per riuscirci”.

Il Sindaco Ruggero Mucchi conclude elencando i punti principali del loro programma, che si basano sul 5 e sul 3: 5 cose fatte – 5 opere in corso – 5 azioni da proseguire – 5 atteggiamenti da mantenere – 5 assi di intervento – 5 cose da fare entro il mandato – 5 opere strategiche – 5 visioni di lungo periodo – 3 strumenti di lavoro – 3 innovazioni tecnologiche per una smart-city.

Questi i candidati delle varie liste:

Per “Passione Clesiana”: Stefano Deromedi, Michele Dellantonio, Tiziana Oliana Pancheri, Omar Foresti, Marco Pilloni, Daniele Rizzi, Valentina Magnago, Diego Fondriest, Roberta Deledda, Mauro Gadotti, Massimiliano Fondriest, Nikolas Zucalli, Francesca Dallago, Stefano Marinelli, Stefania Rosat, Erika Maistrelli.

Per “P.A.T.T.”: Cosima Ariano, Anna Brugnara, Eugenio Cattaneo, Aldo Dalpiaz, Nicola Debiasi, Francesca Endrizzi, Lino Flaim, Massimiliano Girardi, Andrea Iddau, Melani Emiliyan Ilichova, Fabrizio Leonardi, Simona Malfatti, Cristina Marchesotti, Stella Menapace, Mhainina Tahar, Samanta Noldin, Maria Cristina Paoli, Adriano Taller.

Per “Cles Futura”: Amanda Casula, Iňaki Olaizola Elosua, Gianluca Bertoldi, Emanuele Bongiovanni Lele, Federico Borghesi FedeB, Flavio De Grazia, Luisa De Oratis, Francesca Fondriest, Giorgio Lorenzoni Johnny, Kujtim Mataj Nik, Renè Negherbon, Cristian Odorizzi, Raffaele Pangrazzi Zodo, Ermes Violin.