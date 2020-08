Il Comune di Mezzana assegna in concessione amministrativa gli stalli al parcheggio ex Caseificio

Il Comune di Mezzana ha indetto la procedura per l’assegnazione in concessione amministrativa degli stalli di sosta al parcheggio ex Caseificio in piazza Novalina.

Gli stalli disponibili per l’assegnazione consistono in 9 posti auto e 2 posti moto coperti al piano interrato, mentre al piano intermedio ci sono 6 posti auto coperti e 2 scoperti.

Il canone annuale è fissato in 365 euro per gli stalli coperti, 182,50 euro per quelli scoperti e 73 euro per quelli riservati ai motocicli (coperti).

Possono richiedere la concessione amministrativa i residenti nell’area di piazza Novalina, identificata nelle zone del centro storico in destra orografica rispetto al rio Val Spona, e i residenti nelle restanti aree del centro storico di Mezzana.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 12 del giorno venerdì 25 settembre prossimo.

Per ogni informazione è possibile consultare il bando pubblicato sul sito internet comunale www.comune.mezzana.tn.it o rivolgersi alla Segreteria comunale.

Dal sito del Comune è anche possibile scaricare il modulo per presentare la richiesta.

