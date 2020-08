Donato Preti punta alla fascia tricolore sostenuto dalla lista “Novella 2020 – Impegno, Tradizione, Innovazione”: ecco i nomi di tutti i candidati

«Siamo disponibili a mettere a disposizione la nostra esperienza sia lavorativa, sia amministrativa per costruire, consapevoli del delicato passaggio, il nuovo Comune Novella attraverso obiettivi condivisi e coinvolgendo attivamente ciascun cittadino, mediante il dialogo, l’informazione e la trasparenza, con l’impegno di lavorare per la comunità in cui viviamo affinché il metodo di amministrare la cosa pubblica possa tradursi in un sano e civile sviluppo».

Parola di Donato Preti, già sindaco di Cagnò e attuale presidente del Bim dell’Adige, che punta con decisione alla fascia tricolore di Novella sostenuto dalla lista civica “Novella 2020 – Impegno, Tradizione, Innovazione”.

Una lista rappresentativa delle cinque comunità che formano il Comune di Novella, nato ufficialmente il 1° gennaio di quest’anno dalla fusione dei Comuni di Revò, Cagnò, Romallo, Cloz e Brez.

Eccoli i 14 candidati consiglieri che affiancano Donato Preti in questa sfida elettorale: Fernando Paternoster (61 anni), Francesca Negherbon (56 anni), Gabriele Zadra (37 anni), Paolo Zadra (51 anni), Luca Salazer (27 anni), Monica Flor (34 anni), Marika Agosti (29 anni), Guglielmo Clauser (64 anni), Andrea Angeli (30 anni), Gian Basilio Angeli (47 anni), Rodolfo Segna (65 anni), Armando Covi (63 anni), Marta Segna (54 anni) e Olga Loffredo (49 anni).

«Ci impegneremo per mantenere vive nelle nostre comunità tutte le tradizioni costruite nel tempo da coloro che ci hanno preceduto, rafforzandole attraverso il coinvolgimento dell’intero territorio – sono le parole dei candidati –. Ci impegneremo poi a promuovere delle iniziative innovative in tutti i settori che possano contribuire a sviluppare, migliorare e far crescere tutte le attività economiche e amministrative del nuovo Comune».

Al centro dell’attività amministrativa, assicurano i candidati consiglieri, ci sarà sempre il cittadino. Il gruppo si dice infatti convinto dell’insostituibile necessità di agire attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità con un dialogo costante, semplice, affidabile e familiare.

«Ci tengo a ringraziare innanzitutto tutti coloro che mi hanno sollecitato, stimolato e sostenuto a formare questa lista con l’obiettivo di poter portare un contributo di esperienza, moderazione e impegno per costruire in questo delicato passaggio il nuovo Comune di Novella – dichiara Preti, che alle prossime elezioni sfiderà gli altri aspiranti sindaci Fausto Garbato, Fabrizio Paternoster e Alessandro Rigatti –. La squadra con cui mi presento è formata da persone rappresentative di tutto il territorio, disponibili a impegnare la propria esperienza e tante nuove energie per il bene della comunità».

«L’organizzazione degli uffici è impostata bene – aggiunge Donato Preti – dobbiamo capire quali sono le esigenze per quanto riguarda lavori pubblici. La nostra intenzione è di approfondire il connubio agricoltura e turismo e di puntare sul recupero e abbellimento dei centri storici. Altri temi significativi riguardano la sostenibilità ambientale, attraverso l’implementazione delle piste ciclabili, e la collaborazione con i circoli anziani, i giovani, le associazioni del territorio. Senza dimenticare un’attenzione particolare alla salvaguardia delle risorse derivate dallo sfruttamento dell’energia idroelettrica, per la quale c’è un’importante partita aperta con il rinnovo delle concessioni. Al di là di tutto, comunque, l’augurio è che ci sia collaborazione da parte di tutti nel costruire il nuovo Comune, per poter lavorare con serenità».

Per approfondimenti sui candidati e sul programma elettorale è possibile visitare la pagina Facebook “Novella 2020 – Impegno, Tradizione, Innovazione”.