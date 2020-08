Coronavirus: 15 positivi, tra loro 1 minorenne. Scoperti due focolai a Trento e in Vallagarina

Subiscono un’impennata rispetto a ieri i contagi da Covid 19 in Trentino. Secondo il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ci sono ben 15 casi nuovi su cui sono in corso gli approfondimenti per la ricostruzione dei singoli movimenti.

Ci si sta concentrando in particolare su un focolaio riscontrato in Vallagarina (al momento isolato un nucleo familiare) e su un secondo focolaio a Trento (in questo caso le indagini puntano a ricostruire i movimenti di individui giovani).

C’è anche un caso che riguarda due persone della stessa famiglia nella Piana Rotaliana, mentre un altro paio di infezioni sono attribuibili a soggetti provenienti dall’estero e appena rientrati in Trentino.

Nel rapporto si specifica che 7 fra i nuovi casi sono emersi a seguito di sintomi evidenti (il minorenne è uno di questi).

Altri 8 casi derivano invece dallo screening. Ieri sono stati analizzati 1351 tamponi (695 nell’Ospedale Santa Chiara e 656 nei laboratori della Fondazione Mach). Anche oggi situazione stabile sul fronte dei ricoveri, con 5 pazienti di cui 1 sempre ricoverato in rianimazione.

Il focolaio della Vallagarina è stato scoperto a Calliano: a darne direttamente notizia è il sindaco Lorenzo Conci che sulla sua pagina facebook scrive:

«Carissime concittadine, carissimi concittadini, dopo la segnalazione del nuovo caso di lunedì devo tornare ad informarvi ed aggiornarvi in merito alla situazione Coronavirus Covid-19. Nel pomeriggio di oggi ho avuto comunicazione, da parte del Dipartimento Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, della presenza, nel nostro Comune, di cinque nuovi casi di contagio da Covid 19.

Le persone interessate stanno bene, sono tutte collegate direttamente al caso di lunedì, sono naturalmente sottoposte ad isolamento domiciliare e sono monitorate dall’Azienda Sanitaria. Alla autorità sanitaria compete anche tracciare i contatti avuti delle persone coinvolte ed agire, eventualmente, di conseguenza. Nell’augurare a tutte una pronta guarigione, richiamo nuovamente tutti al rispetto delle prescrizioni sanitarie (mascherine, distanziamento, pulizia delle mani etc.). Il futuro di tutti è nella responsabilità di ognuno di noi».