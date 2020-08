Allerta gialla, in arrivo temporali e forti raffiche di vento in tutto il Trentino

I benefit di Google ai dipendenti non si fermano alla vita terrena: metà dello stipendio alla famiglia e “paghetta” per i figli dei deceduti prematuramente Google si sa, è particolarmente nota per coccolare i suoi dipendenti tanto da aggiudicarsi negli anni diversi premi per i servizi che offre ai membri del proprio team: dalla piscina con la palestra, all’autolavaggio e la lavanderia in azienda fino alle piste da bowling, il parrucchiere aziendale e molto altro. Una complessa struttura lavorativa ipermoderna […]

Petit Pli: il vestito che cresce insieme ai bambini I bambini crescono rapidamente e spesso i loro vestitini hanno vita molto breve diventando stretti o troppo piccoli. Un’ulteriore costo che incide sulle tasche delle famiglie e dell’ambiente. A risolvere questo problema ci ha pensato il designer Ryan Yasin attraverso dei tessuti elastici che adattandosi perfettamente al corpo riescono a coprire ben 6 differenti taglie. […]

Fotovoltaico, riciclo e riforestazione, così Apple diventa green e punta ad emissioni zero entro il 2030 Dopo Microsoft e Amazon adesso anche Apple ha annunciato il suo personalissimo piano per la sostenibilità ambientale puntando l’obbiettivo verso il 2030 per arrivare ad azzerare le emissioni ad ogni livello della filiera, dell’azienda e del ciclo di vita dei prodotti. Apple fissa la sua meta con 20 anni di anticipo rispetto agli obbiettivi per […]

Krasnoyarsk, una sorpresa nel cuore della Siberia Quando in genere si pensa alla Siberia, spesso e volentieri ci si immagina foreste infinite, lande desolate, freddo, gelo e gente inospitale. Erroneamente, si vanno ad associare le zone selvagge del cuore della Russia con una mancanza di civiltà o comunque di sviluppo tecnologico e sociale. Questo perché in realtà, la Siberia, è sì una […]

Coronavirus: Paziente Virtuale evita i test sugli animali Grazie alle diverse ricerche ed ai numerosi studi dell’Università di Catania, si rafforza il filo della comunicazione tra il clinico e il laboratorio, dando vita al progetto del Paziente Virtuale. Un progetto completamente italiano che potrebbe finalmente evitare la sperimentazione animale, necessaria per testare farmaci e vaccini anche contro il più recente Coronavirus. Infatti, per […]

Sconti e voli gratis ai viaggiatori se bambini piangono o disturbano in aereo, l’idea di una compagnia aerea americana Sembra incredibile, ma il binomio aereo – neonato, si posiziona tra i primi posti come motivo di fastidio e disturbo per molti viaggiatori, portando una compagnia area alla decisione di far volare gratis i passeggeri che si trovavano a viaggiare con bambini piangenti a bordo. Ad ovviare questo il problema è JetBlue Airways la compagnia aerea […]

Russia registra il primo vaccino al mondo contro il coronavirus Dopo mesi di test e di attesa è la Russia a battere tutti e registrare Sputnik il primo vaccino al mondo contro il Coronavirus. Sputnik, il vaccino sviluppato dall’Istituto Gamaleya di Mosca ha ricevuto il via libera dal Ministero della Sanità russo. Citando i media russi, Putin avrebbe rivelato che anche alla figlia è stata […]

Piccoli sottomarini privati, il nuovo sogno degli esploratori Dalle tranquille avventure sulla superficie dell’acqua all’eccitante esplorazione delle profondità dei fondali marini a bordo dell’ultimo e più sensazionale giocattolo marino: il sottomarino personale. Leggero da trasportare in macchina e comodo da tenere nei garage dei superyatch, il nuovo trend subacqueo prenderà il posto dei numerosi sport d’avventura fin’ora sperimentati. Costruito per esplorare i fondali […]