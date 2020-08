Famiglia clesiana al completo recita nel film su Chiara Lubich

Si stanno concludendo in Trentino le riprese del film su Chiara Lubich intitolato “La vita si fa storia”, girato per i cento anni della nascita di Chiara Lubich, nata a Trento il 22 gennaio 1920, fondatrice del Movimento dei Focolari. (qui l’articolo).

Il movie biografico vede nelle vesti di Chiara Lubich l’affermata attrice italiana Cristiana Capotondi; a far parte del cast sono stati selezionati anche i componenti di una famiglia clesiana: nonno, padre, madre e nipote.

Si tratta della famiglia Lorenzoni, molto nota in paese, e precisamente del Signor Adriano, agente di commercio ora in pensione, padre di Matteo, personaggio conosciutissimo in quanto ha calcato parecchie volte i palcoscenici come cantante e presentatore, sia a livello locale che nazionale, e addetto dell’Ufficio Marketing della Cassa Rurale Val di Non a Cles.

Pubblicità Pubblicità

Ma il vero protagonista è il piccolo Marco di soli 8 anni, figlio di Matteo, il quale è stato selezionato per interpretare una parte come alunno nella classe di Chiara Lubich.

Compare nel film anche la mamma di Marco, Anna Brugnara, molto conosciuta pure lei in vallata in quanto riveste il ruolo di Presidente dell’Associazione Culturale ‘Perchè’, e Presidente della Commissione Culturale del Comune di Cles.

Anche la sorella di Marco, Sara di 11 anni, sarebbe stata selezionata, ma ha dovuto rifiutare poichè si sta allenando per i prossimi Campionati Italiani di pattinaggio artistico a rotelle, visto che è un’atleta del Gruppo Rotellistico Val di Non.

Pubblicità Pubblicità



Ci racconta la mamma Anna: “Non avrei mai pensato che Marco venisse reclutato, perchè è un bambino abbastanza timido, però al regista è piaciuto tantissimo, e lo ha voluto subito nel gruppo degli alunni di Chiara. Sono state giornate intense per il piccolo ma grande Marco, ore di ciak e prove fino a tarda notte, a volte indossando anche vestiti pesanti, nonostante questo caldo! Unico intoppo: all’inizio non ne voleva proprio sapere di tagliarsi i capelli, ma poi alla fine si è lasciato convincere! Comunque lui e i suoi compagni sono stati molto coccolati da tutta la troupe, da Cristiana Capotondi, che con loro è stata dolcissima, e dal regista Giacomo Campiotti, che li ha trattati sempre con infinita pazienza ed umanità”.

Pubblicità Pubblicità

Nella pellicola la famiglia clesiana ha rappresentato in più occasioni persone del popolo, gente comune.

Le scene sono state girate a Trento in via Belenzani ed in via Grazioli nel vero bunker che arriva fino ad Ala; poi a Pergine Valsugana ed a Rovereto alla ex Manifattura Tabacchi.

Ci dice Marco, che oltre ad andare a scuola, nel tempo libero pratica Muay Thai e calcio: “Mi sono molto divertito, ma a volte ero anche molto stanco! Ho fatto amicizia con gli altri bambini e bambine, e con Nicolò ci sentiamo sempre! Mi piacerebbe tantissimo se mi prendessero anche nel film su Roberto Baggio, lo spero proprio”.

Infatti in questi giorni stanno selezionando attori e comparse per un nuovo film/documentario sulla vita di Roberto Baggio, tra cui anche bambini.

I clesiani non solo hanno preso parte al film come attori, ma hanno provveduto a sfamare anche tutta la troupe, visto che la fornitura del catering è stata assegnata alla Gastronomia de Eccher di Cles.

Il tv movie “La vita si fa storia” è diretto da Giacomo Campiotti, sceneggiato da Francesco Arlanch, Giacomo Campiotti, Luisa Cotta Ramosino, Lea Tafuri, ed è una coproduzione Rai Fiction – Casanova Multimedia, con la collaborazione di Trentino Film Commission e prodotto da Luca Barbareschi per Eliseo Fiction; produttore creativo Saverio D’Ercole, oltre a Luca Ferrario di Trentino Film Commission.

Il film in Trentino vede il supporto della Film Commission, dei Comuni di Trento, di Rovereto e di Pergine Valsugana, dell’Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, della Comunità del Primiero, di Trentino Sviluppo Spa.