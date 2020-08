Comunali Mezzocorona, Mattia Hauser e la sua civica puntano al bis: «Abbiamo voglia di rimboccarci le maniche per il bene della comunità»

«Sono emozionato, nonostante non sia la mia prima volta da candidato sindaco, ma anche entusiasta e determinato. Entusiasta per ciò che siamo riusciti a realizzare in questi anni, determinato perché ho ancora quel fuoco dentro necessario per raggiungere gli obiettivi che insieme alla mia squadra ci siamo posti».

Parole e musica di Mattia Hauser, 46enne sindaco uscente di Mezzocorona, che punta al bis e si ripresenta nella corsa alla fascia tricolore con una squadra giovane (metà dei candidati sono under 41) per cercare di portare avanti ciò che con orgoglio è stato fatto negli ultimi 6 anni.

In questa tornata elettorale Hauser, titolare dell’agenzia Baccomà e dell’enoteca AmoBacco, dovrà vedersela con Lucio Luchin, che sul filo di lana ha depositato la propria candidatura a sindaco sostenuta dalla lista “Prospettiva Comune”.

Pubblicità Pubblicità

L’idea dell’attuale primo cittadino di Mezzocorona e della sua lista è quella di proseguire il percorso intrapreso, dando continuità a quanto realizzato finora, ma con un bel soffio di rinnovamento.

Un gruppo, quello della “Civica per Mezzocorona”, che se da una parte rappresenta quel filo di continuità con l’attuale amministrazione, dall’altra lancia un messaggio di novità, con tanti giovani in lista: ben 12 candidati tra Francesco Vanoli (27 anni), Emanuela Lionetti (48 anni), Anna Elisabeth Eriksson (36 anni), Denny Calovi (23 anni), Luciano Corradini (60 anni), Maria Grazia Melchiori (55 anni), Alessia Zanotelli (44 anni), Cristina Stefani (49 anni), Mirco Dalrì (27 anni), Andrea Boz (35 anni), Laura Toniolli (38 anni), Fabio Andreis (45 anni), Matteo Zandonai (41 anni), Andrea Giovannini (41 anni), Salvatore Dorigati (61 anni), Omar Bertoletti (44 anni), Monika Furlan (38 anni) e Matteo Permer (38 anni) si sono messi in gioco per la prima volta in campo amministrativo.

«Siamo riusciti a comporre una squadra di persone che stimo, attive nella comunità – rivela Hauser –. A loro va il mio ringraziamento, così come vorrei ringraziare assessori e consiglieri uscenti per quanto fatto. Siamo una civica pura, libera, formata da persone che provengono da settori diversi. Prima abbiamo costruito il gruppo, piuttosto eterogeneo, e poi tutti insieme abbiamo dato vita al programma, che è farina del nostro sacco. Forse più dei candidati che mia».

Pubblicità Pubblicità



Doveroso sottolineare, tra l’altro, che l’amministrazione uscente non ha accumulato un euro di debito. «Tutte le opere sono pagate – evidenzia Hauser –. Chi amministrerà potrà quindi fare scelte importanti».

Sono molti gli ambiti su cui il programma elettorale si concentra, che saranno approfonditi nei vari incontri con la popolazione a partire da venerdì sera alle 20.30 alle scuole medie e che sono stati riassunti in un tabloid graficamente semplice e immediato: dall’istruzione e cultura alle politiche sociali (con uno sguardo particolare alla riqualificazione di Palazzo Firmian, dove si vuole realizzare una casa sociale, un luogo dove aiutare i giovani a trovare un impiego, coinvolgendo associazioni e imprese), dal turismo all’agricoltura, dalle attività economiche all’energia e all’ambiente, fino allo sport. Senza tralasciare la viabilità.

Ma a risaltare maggiormente all’occhio – e non potrebbe essere altrimenti – è il progetto sovracomunale per la realizzazione della piscina in località Sottodossi, dove attualmente c’è il campo sportivo.

«Abbiamo individuato questa zona in centro paese – spiega Hauser – perché è già di proprietà comunale, ha già dei parcheggi. Non si tratta di un lido estivo, ma di una piscina coperta, usufruibile tutto l’anno, con bassi costi di gestione. In estate si aprirebbe sul parco, che in inverno resterebbe a disposizione della comunità».

Un altro progetto importante è quello che riguarda il “Parco fluviale del Noce”, di concerto con l’amministrazione di Mezzolombardo e l’Associazione Pescatori, per rendere la zona fruibile a residenti e turisti.

Non si tratta dunque di opere e progetti faraonici, ma funzionali e realizzabili. «Non abbiamo stilato un libro dei sogni – conclude Hauser –. Vogliamo continuare il percorso intrapreso, per fare di Mezzocorona un posto dove è bello vivere».