Storia, tradizione, comunità: a Taio torna la “Festa dell’acqua”

È tutto pronto a Taio per la seconda edizione della “Festa dell’acqua”, manifestazione organizzata dall’associazione culturale “Taio ieri – Per non dimenticare”, in collaborazione con il Gruppo Sorgente Roza e il Gruppo Giovani di Taio, che si terrà nelle giornate di sabato e domenica prossimi, 29 e 30 agosto.

Si comincia sabato sera a partire dalle 18 fino alle 20.30 con la “Pizza in piazza”, seguita alle 21 dallo spettacolo “Carogna Virus” di Loredana Cont.

Domenica, invece, è in programma un’interessante serata alla “Roza” con l’intervento culturale di Alberto Mosca sulla storia della “Roza” e dei Mulini di Taio. Ci sarà anche un intermezzo di poesie dialettali di Sergio Iob.

Pubblicità Pubblicità

Il servizio bar sarà curato dal Gruppo Giovani di Taio, mentre a preparare le pizze saranno i membri del Gruppo Sorgente Roza.

Entrambe le serate si svolgeranno in ottemperanza alle normative Covid e in caso di maltempo gli eventi saranno annullati.

Si dicono soddisfatti e orgogliosi di riproporre un appuntamento fondamentale per riscoprire la storia del paese il presidente dell’associazione “Taio ieri” Armando Larcher, l’assessore alla cultura Elisa Chini e l’assessore all’istruzione e alle politiche giovanili Ilaria Magnani.

Pubblicità Pubblicità



«Ci tengo a ringraziare l’Asuc di Taio, guidata dal presidente Nicola Gilli, che ha rimesso a nuovo la “Roza” e anche quest’anno l’ha ripulita, oltre naturalmente all’amministrazione comunale di Predaia che ha sempre supportato le nostre iniziative – ha commentato Larcher –. Di particolare interesse sarà l’approfondimento di domenica, durante il quale il giornalista e storico Alberto Mosca racconterà il suo studio sulla storia della Roza e dei vecchi mulini di Taio».

Pubblicità Pubblicità

Un lavoro, quello di Mosca, iniziato lo scorso anno e giunto ormai al termine. «A breve sarà stampato il libro – ha aggiunto Elisa Chini – realizzato con l’intento di mettere nero su bianco uno spaccato della storia di Taio, un pezzo fondamentale della vita economico-sociale della comunità».

L’obiettivo principale di questo progetto, che prevede anche l’installazione di pannelli illustrativi con la mappa dei mulini e delle poesie in dialetto, è quello di far conoscere ai giovani, anche attraverso la scuola, la storia del proprio paese. L’intenzione è dunque di far riscoprire il passato alle nuove generazioni, in modo che possano custodire e avere cura di ciò che ha contribuito a costruire la comunità di oggi.

«Da parte dell’amministrazione comunale – ha concluso Elisa Chini – mi sento di rivolgere un ringraziamento particolare all’associazione “Taio ieri” e a tutte le realtà coinvolte in questo progetto per lo spirito con cui portano avanti la volontà di tener vivi il ricordo e un pezzo di storia così importante di Taio».