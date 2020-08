I fallimenti della giunta di centro sinistra: sfiorato un nuovo investimento sulla ciclabile davanti alla lidl

“Anche questa mattina per l’ennesima volta si è sfiorata la tragedia. Per coloro che utilizzano la bicicletta per gli spostamenti in città è davvero una “roulette russa”riuscire a passare indenni in questo tratto di strada, in prossimità del nuovo punto vendita della Lidl in via Brennero. La ciclabile, per chi viene da nord, transita nel sottopasso del cavalcavia che da via Brennero porta in via Maccani, e uscendo in salita si va ad incrociare l’accesso stradale al parcheggio della Lidl delle vetture che uscendo dalla rotatoria vanno al supermercato.”

Quella riportata è una parte della descrizione di quanto accaduto ieri mattina di Alessandro Cadrobbi (sue le foto) nel tratto promiscuo di ciclabile che passa davanti alla nuova sede della Lidl di Via Brennero, dove si è sfiorato l’investimento di una signora che in bicicletta attraversava la strada.

Purtroppo per autorizzare velocemente l’apertura del punto vendita l’amministrazione non ha esitato ancora una volta ha stravolgere la viabilità e i tempi del deflusso del traffico. E a quanto pare nonostante la situazione in essere sia decisamente critica, non è stato preso nessun provvedimento.

Altra considerazione da fare è che l’amministrazione comunale di centro sinistra considerando le ciclabili un fiore all’occhiello, ha agito all’insegna del “O ci stanno o ci stanno lo stesso”.

Si sono create così più situazioni di pericolo che solo fortunatamente non hanno ancora creato incidenti gravi.

Per non parlare dei marciapiedi dimezzati per far spazio alle ciclabili dove anziani, bambini e cani devono convivere con ciclisti che spesso sfrecciato a velocità sostenuta.

Oppure della ciclabile che in Via Maccani passa davanti all’ingresso ed all’uscita del Supermercato Poli dove ogni volta è una vera roulette russa. Oltre alla ciclabile citata della Lidl in via Brennero ci sono altri passaggi molto critici, progettati male e in modo superficiale. Ma la lista nel capoluogo trentino in tal senso sarebbe molto lunga e riguarda anche un sperpero di risorse pubbliche notevoli. Come ad esempio la poco frequentata pista ciclabile di via Fratelli Fontana, che è stata fatta di una larghezza spropositata, comprimendo così la carreggiata delle auto costrette a fare uno slalom pericoloso, specie al mattino quando il traffico è intenso.

Che dire invece della nuova ciclabile di collegamento con Roncafort che passa davanti alle sedi di Furlani Carni e della Fercam che movimentano mediamente 200 mezzi pesanti al giorno?

Nonostante i disastri nella progettazione delle ciclabili cittadine il Sindaco Andreatta pare essere fiero del lavoro svolto. Beato lui.

Pare però che sia il solo a vantarsene visto che anche il suo possibile «delfino» ha lanciato il messaggio di “ciclabili da ripensare” perché ancora una volta quantità non è sinonimo di qualità.