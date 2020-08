Fiamme in via Rosmini a Lavis. I vigili del fuoco salvano un cagnolino

I vigili del fuoco di Lavis sono dovuti intervenire poco dopo le 17 per un incendio a Lavis in via Rosmini.

In un appartamento abitato da una persona anziana è scoppiato un incendio. Arrivati sul posto con 4 unità i vigili del Fuoco hanno spento velocemente le fiamme portando in salvo un piccolo cagnolino investito dal fumo.

L’animale è stato dato in cura al veterinario mentre la Polizia Locale stava ricostruendo la dinamica dei fatti per scoprire le cause che hanno fatto scoppiare l’ìncendio.

