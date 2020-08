Alloggi Itea: le principali novità del regolamento che punta ad evitare gli abusi dei furbetti

La IV Commissione ha detto sì alle modifiche del regolamento per l’accesso agli alloggi Itea.

Con quattro “sì” della maggioranza e i due voti di astensione dei consiglieri di minoranza, la Quarta Commissione si è espressa oggi a favore delle modifiche proposte dalla Giunta al regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica introdotto 9 anni fa per attuare l’articolo 11 della legge 15 del 2005 (la ricordata “riforma dell’Itea”).

L’assessora al welfare Stefania Segnana e la responsabile del competente servizio della Provincia hanno spiegato che il regolamento proposto rivede alcuni criteri per l’assegnazione degli alloggi pubblici ai nuclei familiari, in modo da privilegiare chi ha veramente questo diritto evitando gli abusi.

Le variazioni, ha spiegato l’assessora, sono frutto del lavoro degli uffici che analizzano le domande. D’accordo sul testo è il Consiglio delle autonomie locali, le cui osservazioni la Giunta ha largamente recepito.

Il testo, ha sottolineato l’assessora, punta a garantire maggiore equità sbarrando la strada agli escamotage utilizzati da chi tenta di ottenere indebitamente un maggior punteggio e una migliore posizione in graduatoria per ottenere l’alloggio scavalcando altri nuclei familiari che ne avrebbero più diritto.

Uno degli espedienti più “gettonati” che gli uffici addetti alla valutazione delle domande hanno notato, consiste nell’inserimento artificioso all’interno del nucleo di zii e parenti con invalidità al solo scopo di acquisire un maggior punteggio in graduatoria.

Per questo le modifiche apportate attribuiscono più punti alla presenza nel nucleo di minori che siano figli dei genitori o dell’unico genitore richiedente, mentre riducono il “peso” dei soggetti invalidi diversi da questi ultimi.

Altra novità introdotta nel regolamento dovendo – come ha precisato l’assessora nella risposta a una domanda delle minoranze – recepire “tecnicamente” quanto disposto dalla legge provinciale di bilancio dell’anno scorso: l’esclusione del riconoscimento di un maggior punteggio al nucleo familiare che abbia tra i propri componenti persone condannate reduci da pene detentive.

Ancora: il provvedimento riconosce 10 punti in più a nuclei composti solo da giovani single di età inferiore ai 35 anni, da soggetti separati o divorziati economicamente indigenti che abbiano perso il diritto alla propria casa e siano tenuti alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, come pure alle giovani coppie di coniugi o conviventi di fatto da non più di 5 anni (sempre con meno di 35 anni).

Più punti ai nuclei che chiedono di andare a vivere nei Comuni meno popolati. – Ultima modifica di rilievo collegata al parametro localizzativo: 15 punti in più saranno assegnati al nucleo familiare residente in un Comune ad alta intensità abitativa, che chiederà un alloggio pubblico in un territorio diverso, con meno popolazione. Rispondendo ad altre domande poste da consiglieri di minoranza, l’assessora ha evidenziato che la misura vuole favorire l’occupazione di alloggi che si trovano in zone o aree marginali e che talvolta rimangono inutilizzati.

Al riguardo, sollecitata dalle minoranze, assessora e dirigente hanno dato notizia che, a un anno e mezzo di distanza dall’annuncio della Giunta provinciale che nel Comune di Luserna sarebbero stati offerti gratuitamente 4 alloggi pubblici a giovani coppie interessate a trasferire la residenza in quel territorio per contrastarne lo spopolamento, sono pervenute ben 30 domande. A dimostrazione del forte interesse suscitato da questo “progetto pilota” che, se funzionerà, sarà esteso anche ad altre zone con caratteristiche analoghe a quelle di Luserna, per portare nelle valli meno popolate famiglie, meglio ancora se con figli.

Non è un caso che anche un articolo del Il sole 24 ore” di domenica abbia parlato di questo progetto a Luserna e che domande di alloggio siano arrivate perfino dal Brasile e dall’Olanda.