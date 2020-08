Urso e De Bertoldi : «Fratelli d’Italia in prima linea con Giorgia Meloni il 1° settembre a Trento»

Campagna elettorale ai nastri di partenza anche in Trentino dove saranno oltre 158 comuni a dover scegliere il proprio sindaco. Anche a Trento è previsto l’arrivo dei Big della politica italiana. Dopo la conferma dell’arrivo di Matteo Salvini nel capoluogo il 3 di settembre è la vota di Giorgia Meloni la leader di Fratelli d’Italia che arriverà a Trento il primo di settembre a sostegno del candidato sindaco del centro destra autonomista Andrea Merler.

“Giorgia Meloni, la Leader del centrodestra italiano, sarà a Trento il 1 settembre per confermare la vicinanza di Fratelli d’Italia al nostro territorio ed alla nostra autonomia. Quale senatore della città, e rappresentante istituzionale di Fratelli d’Italia, rivolgo un accorato appello a tutti i nostri concittadini affinché sappiano far sentire il proprio calore alla presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Sono certo che la nostra città, aggiungo l’intera nostra provincia, saprà tributare a Giorgia quell’ afflato di umanità e di sincerità, che è tipica delle nostre genti. Il pragmatismo e la solidarietà meritocratica, che é nell’animo dalla comunità trentina, rappresenta infatti il fondamento di coloro che si impegnano politicamente a destra, e che quindi vedono in Giorgia Meloni il prossimo Leader della nostra Patria”. Così il senatore di fratelli d’Italia, rappresentante del collegio senatoriale di Trento, Andrea de Bertoldi nel l’annunciata la prossima presenza locale della Presidente di Fdi.

Sull’arrivo della Meloni interviene anche il senatore Urso: “Un segnale importante per la Città e di incoraggiamento per le donne e gli uomini che hanno accettato di scendere in campo nelle liste di Fratelli d’Italia: artigiani, commercianti, imprenditori, impiegati, operai, agricoltori, in gran parte alla prima esperienza politica che vogliono partecipare al rilancio della Città con un programma chiaro, Sicurezza, Solidarietà, Sviluppo”.

