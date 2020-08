Trento: ventenne condannato per stalking e calunnia ai danni dell’ex fidanzata

Un ventenne di Trento non aveva accettato la fine della relazione e aveva quindi iniziato a importunare l’ex fidanzata più volte nel tempo. La reazione è iniziata nell’aprile del 2017 ma è terminata due anni più tardi. La giovane era stanca delle continue violenze fisiche e psicologiche da parte di lui.

Lui era solito schiaffeggiarla e insultarla e durante una vacanza alle Canarie il ventenne le avrebbe addirittura spinto la testa nella vasca da bagno. La ragazza aveva pure perso il posto da cameriera perchè l’ex fidanzato continuava a importunarla sul luogo di lavoro.

L’ultimo episodio in ordine tempo risale all’ottobre del 2019, quando una sberla aveva portato alla rottura degli occhiali della giovane.

La ragazza aveva quindi deciso di denunciarlo per atti persecutori. Le indagini si erano concluse con la richiesta di rinvio a giudizio del giovane.

L’ex fidanzato non si era però ancora rassegnato. Per cercare di rimettere in piedi la relazione aveva tentato la via del regalo, comprando alla giovane un Iphone 11 Promax del valore di 1.200 euro.

Lei aveva inizialmente rifiutato il regalo, ma era stata costretta ad accettarlo dopo le molte sue insistenze. L’iphone però non era bastato a far dimenticare le violenze e lei gli aveva detto con chiarezza che la relazione non sarebbe mai ripartita.

Il 13 novembre dello scorso anno il giovane si era presentato in Questura a Trento per sporgere denuncia contro la ragazza: si sarebbe appropriata del suo telefono.

L’accusa falsa è costata al giovane anche il reato di calunnia, con una pena che va dai 2 ai 6 anni di reclusione.