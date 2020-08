Trento ricorda, un video sui terribili giorni del lockdown

Un video per ricordare la Trento del lockdown. In queste settimane estive in cui molti sembrano voler dimenticare i giorni tragici della scorsa primavera, il video “Trento ricorda” ci riporta alla mente le immagini del periodo in cui la città si è fermata.

Strade e piazze deserte, il silenzio nei luoghi un tempo affollati, i volontari a consegnare spesa e medicine, le file ordinate davanti ai supermercati, la liberazione finale rappresentata in modo simbolico dal passaggio delle Frecce Tricolori: questi momenti, queste situazioni rivivono nel video realizzato da Ogp grazie alle foto di Gabriele Trentini e alle voci degli allievi della scuola EstroTeatro.

Il video si chiude con una frase finale: “Trento ricorda. E riparte. Condividere, tenere insieme, unire le forze. L’abbiamo imparato di nuovo in questa strana primavera 2020 che ci ha ricordato un’antica verità: da soli si va più in fretta, ma insieme si va lontano”. Il comune di Trento ringrazia Daniele Panato e Trentino Marketing per le immagini iniziali.

Pubblicità Pubblicità