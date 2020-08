Si rinnovano i comitati Asuc di San Giacomo, Samoclevo e Bozzana

È tempo di rinnovo dei comitati Asuc nel Comune di Caldes.

Dopo il rinvio a causa del Covid (le votazioni erano infatti previste inizialmente per domenica 29 marzo), è stata fissata la nuova data per rinnovare i comitati di San Giacomo, Samoclevo e Bozzana.

Domenica 6 settembre dalle 8.30 alle 12 la consultazione avverrà alle ex elementari di San Giacomo per i cittadini di San Giacomo, Tozzaga e Cassana, alle ex scuole di Samoclevo e per chi lì vi risiede e alla ex canonica di Bozzana per gli abitanti di Bozzana e Bordiana. Sul sito comunale www.comune.caldes.tn.it è possibile consultare gli avvisi completi.

