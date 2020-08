Moda e sostenibilità, incontro di esperti internazionali a Cles

Nemmeno la moda è stata immune dagli effetti della pandemia del Covid-19. E il mondo degli esperti di moda si è messo al lavoro per ridisegnare e dare un volto nuovo al fashion.

Infatti nuove idee e originali proposte in contro tendenza sono oggetto della tavola rotonda in programma a Cles il 28 agosto alle ore 18 nella prestigiosa sede del Palazzo Assessorile.

L’incontro dal titolo “Moda sostenibile: trend o realtà”, patrocinato dal Comune di Cles, si svolgerà nella sala Baronale.

Filo conduttore del dibattito la moda etica, il riuso, i tessuti eco compatibili. Esperti del fashion system internazionale si incontrano per parlare di un futuro più green nel contesto della moda globale.

Una tavola rotonda dove si parlerà dei concetti chiave della moda post Covid, trasparenza e tracciabilità. Ma anche un concetto di moda che si trasforma in un approccio diverso perchè “il capo che si acquista ha finalmente un volto, il volto di colui che lo realizza nel rispetto della supply chain” spiega la promotrice dell’incontro la baronessa Margherita de Cles. Ma si parlerà anche di tessuti tradizionali, etici e sostenibili. Questi ultimi un argomento che sta molto a cuore alla giovane stilista trentina, che nel suo atelier in via Trento a Cles propone, tra le altre, una linea dedicata alla seta vegana con cui realizza il sogno dell’abito da sposa.

La moda subisce una trasformazione diventando più consapevole e contro gli sprechi. Questo il messaggio innovativo che si vuole approfondire e trasmettere.

Nasce l’esigenza soprattutto dei millennials di recuperare capi usati da riutilizzare o semplicemente reiventare abiti che sembravano da buttare.

Protagonisti sono stilisti di fama internazionale, riuniti grazie all’iniziativa di Margherita de Cles, direttore creativo del marchio La Cles, filantropa della moda etica e sostenibile in India e Africa, che nel periodo di lockdown nella vecchia Rodhesia ha imbastito idee per la nascita di una NGO nella realizzazione di cotone sostenibile locale e una collezione di moda etica per il mercato africano.

Tra i relatori, personaggi di spicco nel panorama internazionale, quali Maria Jose Sologuren, creative director del brand Waranaya, che porta direttamente dalla Bolivia l’alpaca per i suoi capi senza tempo, Lara Pizzato mentore e digital strategist e brand consultant, che supporta da dieci anni start ups di moda sostenibile a Londra, Riccardo Benedini, globe trotter, appassionato collezionista d’arte collaboratore con il creativo di origini indiane Vidur Adhlaka, ideatore del brand Là fuori, racconta passo per passo storie di artigiani e della cultura indiana attraverso le tradizioni dell’artigianato locale.

I posti sono limitati per norme Covid-19 ed è vivamente consigliata la prenotazione.