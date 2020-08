Imprese trentine e l’impatto della pandemia su fatturato e occupazione

Le imprese trentine, a causa della pandemia da Covid-19, hanno perso il 29,6 di fatturato e le ore lavorate sono calate del 18,3%. Questo è quanto emerge da un’indagine effettuata dall’Ufficio studi e ricerche della Camera di commercio di Trento.

L’indagine si è svolta su un campione di 1125 aziende. I settori maggiormente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia sono stati quelli sportivi e dell’intrattenimento con un calo del fatturato di 67,5%, il ricettivo con un -62,8, bar e ristoranti -61,3% e servizi della persona con un -49,1%.

Il calo del fatturato da parte delle aziende nel nostro territorio hanno avuto un forte impatto anche sull’occupazione che ha visto un calo del 35,7% nel settore ricettivo, un -16,2% per i bar e ristoranti e un -15,1% per attività sportive e di intrattenimento.

A vedere il segno più, su base annua, è solamente il settore delle costruzioni che segna un +21,5 degli ordinativi mentre commercio e manifatturiero hanno una contrazione rispettivamente del -14,8% e -7,8%.

Il futuro delle nostre imprese è legato alla capacità della classe politica di far arrivare investimenti e contributi lì dove possono essere utilizzati per sostenere e creare lavoro.

Sfruttando l’autonomia al meglio per sostenere attraverso piani di investimento, anche in infrastrutture, le imprese Trentine. Questo periodo sarà delicato e decisivo per rimanere sul mercato e competere con le altre aziende Europee e Italiane.

Senza tessuto imprenditoriale diminuisce anche il lavoro e quindi l’occupazione.

“Dall’indagine sull’andamento economico in Trentino nel 2/o trimestre del 2020 emerge una profonda incertezza in cui le aziende sono chiamate ad operare, ma la risposta del tessuto imprenditoriale sembra superiore a quanto inizialmente ipotizzato. Preoccupano comunque i dati relativi all’occupazione“, ha detto il presidente della Camera di Commercio di Trento, Gianni Bort.

“Chiediamo a Governo nazionale e locale e agli istituti di accesso al credito – ha aggiunto – di continuare a garantire un appoggio, e al mondo imprenditoriale di non sprecare nemmeno un centesimo delle risorse pubbliche che prossimamente si renderanno disponibili, per non rischiare che questa crisi economica e sanitaria evolva fino a coinvolgere il sistema sociale su larga scala”.

Saranno mesi decisivi per la politica e le istituzioni finanziarie del nostro territorio, da loro dipende il futuro delle nostre impresee delle famiglie trentine.