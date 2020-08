Arriva il nuovo business: la vendita di feci di leone

Quando la propria attività è in crisi si dice che bisogna reinventarsi. Trovare cioè qualcosa di nuovo che rilanci il fatturato. Oggi chi c’è più in crisi del circo? Contestato dagli animalisti, spesso vietato in molti comuni ed anche spettacolo demodè superato da internet e perfino dai documentari televisivi.

Allora ecco l’idea, al momento tutta tedesca: vendere escrementi di leone. Certo non come crema di bellezza, ma come deterrente al troppo avvicinarsi di cinghiali e martore.

Animali per i quali, pur non conoscendo la geografia, basta l’odore avverso per cambiare strada.

A mettere in vendita la “cacca leonina” è il circo Krone fondato nel 1905, diventato un’istituzione a Monaco di Baviera. 5 euro per un vasetto da 300 ml dalla provenienza controllata e garantita da 26 leoni che…insomma la fanno più volte al giorno.

Un ulteriore garanzia? E’ prodotto certificato “Echt Bio” ovvero autenticamente biologico, insomma una leccornia che sta riscontrando i favori del mercato. Non manca il marketing: chiosco dedicato contraddistinto dall’inconfondibile emoji ed in pochi giorni se ne sono andati 2 mila vasetti.

E mentre i titolari del circo tifano su un paio di giorni di dissenteria dei leoni – mai come in questo caso “ pecunia non olet” – per incrementare le vendite, la domanda è lecita: perché i tedeschi comprano vasetti di cacca di leone?

Come detto l’odore decisamente sgradito porta alla fuga repentina dei cinghiali e delle martore ( quest’ultime ghiotte dei tubi di plastica delle macchine nuove ) animali molto diffusi in Baviera.

Il contenuto del vasetto è stato positivamente testato anche per tenere lontano i gatti. Dubbi? Subito dissipati se anche l’esercito israeliano utilizza la cacca di leone per tenere lontano i cinghiali dalle fortificazioni che avvicinandosi, facevano scattare gli allarmi. Da provare? Liberi di scegliere naturalmente.