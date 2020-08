Altopiano della Paganella: la seconda edizione del “Mountain Future Festival” con Manolo e Donatella Bianchi

Nella settimana dal 26 al 30 agosto 2020 sarà protagonista la seconda edizione del “Mountain Future Festival” in Altopiano della Paganella. Un evento importante dedicato al futuro della montagna, ai cambiamenti climatici e alla coesione tra natura e uomo.

Un evento in cui parteciperanno i grandi esperti del paesaggio montano ed ospiti d’eccezione come il grande free climbing Manolo e la presidente del WWF Italia, nonché conduttrice televisiva di Linea blu su Rai Uno, Donatella Bianchi. Non mancheranno molti appuntamenti per il grande pubblico dai film agli spettacoli, fino alle attività in mezzo alla natura.

Il programma è molto denso a partire da mercoledì 26 agosto 2020 con l’inaugurazione a Fai della Paganella presso l’Arena delle Stelle del “Mountain Future Festival”. L’esploratore Yanez Borella racconterà il suo viaggio verso la Via della Seta di Marco Polo e a seguire verrà proiettato il film pluripremiato al Trento Film Festival del 2017, “Valley Uprising” di Nick Rosen. Entrambi esempi di come sia possibile vivere lontano dal consumismo, in completa autonomia.

La giornata di giovedì 27 agosto 2020 sarà dedicata all’arrampicata libera del famoso free climbing d’Italia, Manolo. Presso il cinema di Andalo vi sarà la proiezione del film “Verticalmente demodé”, dedicato a Manolo, e il free climbing parlerà al grande pubblico a Molveno presso la Piazza della Chiesa. Racconterà le sue avventure attraverso il libro “Eravamo immortali” e porterà la sua idea di viaggio nell’età moderna e il suo intenso rapporto con la montagna.

Non mancherà la mostra sul Parco Naturale Adamello Brenta che verrà inaugurata venerdì 28 agosto 2020 a Pian de Sarnacli di Andalo. Nello stesso giorno verrà trattato il grande tema dei rifugi alpini, dalla loro progettazione al loro ammodernamento come strutture ricettive per la fruizione dell’alta quota. L’appuntamento si terrà venerdì al rifugio Dosson della Paganella, alle ore 17.00, con architetti d’eccezione nel campo dei cantieri d’alta quota.

Donatella Bianchi sarà invece protagonista nella giornata di sabato 29 agosto 2020 presso la nuova Area verde del Palacongressi di Andalo. La conduttrice televisiva parlerà nella veste di presidente nazionale del WWF Italia; la giornalista tratterà lo stretto legame tra le pandemie e la distruzione degli ecosistemi nello stato d’emergenza che stiamo vivendo e spiegherà il fondamentale ruolo della biodiversità per tutelare la salute umana.

Il “Mountain Future Festival” chiuderà domenica 30 agosto 2020 presso il Palacongressi di Andalo con la cantautrice Francesca Michielin e l’antropologo scrittore Duccio Canestrini. La serata sarà animata dalla musica della cantautrice veneta e da riflessioni sul futuro del nostro ambiente.

Questi alcuni degli appuntamenti previsti per la seconda edizione del “Mountain Future Festival” che saranno accompagnati da attività naturalistiche come il “Simposio di scultura del legno” all’Altopiano di Pradel e passeggiate nel vicino bosco di Andalo per conoscere la comunità montana dell’Altipiano della Paganella.

La seconda edizione del “Mountain Future Festival” partirà mercoledì 26 agosto e chiuderà domenica 30 agosto 2020 presso i paesi dell’Altipiano della Paganella. Le attività verranno svolte nel rispetto delle norme Covid-19, per cui molti degli appuntamenti saranno a prenotazione obbligatoria.

Info sul programma:

https://www.mountainfuturefestival.it/, https://www.visitdolomitipaganella.it/it/mountain-future-festival.