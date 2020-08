Alberto Pattini in un video certifica il fallimento del centrosinistra a Trento

Non dev’essere facile per la sinistra trentina individuare i temi sui quali impostare la propria campagna elettorale. Dal momento che ha sempre governato senza soluzione di continuità da quando la DC ha perso la maggioranza assoluta, la situazione è del tutto simile a “darsi la zappa sui piedi”.

Con l’indicare gli interventi che sarebbero da fare, perché non fatti fino ad oggi, si entra nel campo dell’autolesionismo. Pattini è ormai notoriamente un politico per tutte le stagioni, ma dopo aver governato con Andreatta e influito negativamente sulle scelte per la sicurezza cittadina, cosa s’inventa?

Un imbarazzato video dove è evidente la sua speranza che finisca il prima possibile l’occupazione degli spazi di piazza Dante con eventi di richiamo. Un filmato registrato nei giardini della stessa piazza e per i quali chiede un presidio fisso interforze, ovvero l’arresto degli spacciatori e molto altro.

Pattini ha forse cambiato appartenenza politica passando al centrodestra? No, è semplicemente sotto l’effetto del delirio da elezioni. Si è dimenticato o spera che gli elettori si dimentichino del suo voto contrario alle mozioni della Lega sulle quali si dichiarava d’accordo, ma che non se la sentiva di votare in quanto… leghiste.

Se per mesi il documento approvato in consiglio comunale per portare l’esercito nelle strade cittadine si trova insabbiato in un cassetto della scrivania di Andreatta, la colpa è anche sua.

Lo ha votato, evidentemente solo per la visibilità che ne conseguiva, poi ha accettato che non venisse applicato. Pattini, alla pari di molti altri dell’amministrazione di centrosinistra, ha semplicemente preso in giro i trentini e adesso spera nell’indulgenza elettorale.

(e.c.)