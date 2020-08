Trento fuori controllo: lite in via Manci nella notte, un magrebino gira nudo in strada. Il Video

Lite stanotte fra immigrati nella centralissima via Manci in pieno centro storico a Trento e offese e insulti contro i Trentini che guardavano basiti la scena dalla finestra.

Uno dei protagonisti alterato dall’uso di droga e alcol girava completamente nudo per la via con i vestiti in mano. L’uomo era accompagnato da un amico, per fortuna vestito, che non ha fatto niente per fermarlo o coprirlo.

Un residente della zona ha ripreso tutta la scena con il telefonino. Le immagini hanno suscitato indignazione fra gli internauti dei social. «Una Trento ormai ridotta allo sbando più totale e solo un lontano ricordo di quello che era solo una decina di anni fa» – così molti cittadini sui social

Il video ripreso da Giancarlo Longo ha è stato inviato anche al questore dottor Cracovia: “Povero centro storico di Trento si sta bene solo al mattino, davanti a Despar ubriaconi ogni tanto arriva la Croce rossa per portarli via. L’altra settimana un ubriacone ha spaccato la porta a vetri del Despar. Che tristezza ma ancora peggio, da vedere video, personaggi alle 3 di mattina urlanti epiteti contro L’ Italia e contro i trentini parole condite da bestemmie ecc, Questo video L’ ho inviato anche al questore dott Cracovia voglio vedere se mi risponde. Nessuna volante di notte abito qui da 32 anni nessun colore politico ha voluto risolvere il problema“ scrive su Facebook l’autore del video.

Numerosi i commenti: c’è chi si augura che chi governerà dopo le elezioni comunali adotti un grande cambiamento nei confronti di questi episodi, come chi è consapevole che se vincerà Ianeselli le cose andranno ancora peggio. «E poi ci sono i buonisti che si meravigliano perchè le forze dell’ordine usano troppa forza per arrestarli!!! e si inginocchiano per solidarietà»! – scrive una ragazza

«E Ianeselli li vuole integrare con i corsi di Italiano, a quanto sento nel video l’italiano lo sanno parlare anche troppo bene. Vergogna» – gli fa eco un altro internauta.

«Senza parole..purtroppo personalmente penso non ci sia nulla da fare, tutelati e pagati e noi italiani se non paghiamo una multa, una tassa ci rovinano» – scrive poi Maddalena. «Come è ridotta la nostra città…è vergognoso e questi sono mantenuti da noi» – gli risponde Ines.

Una temperatura che fra i cittadini trentini si alza in previsione delle prossime elezioni comunali dove molti inneggiano al cambiamento di una politica adottata dal centro sinistra negli ultimi 20 anni che purtroppo è sotto gli occhi di tutti ha portato la nostra bellissima città allo sbando completo.

In queste ore sui social corrono sentimenti di disgusto e di rabbia per quello che è solo l’ultimo episodio di degrado che è successo a Trento. Il livore è anche determinato dall’odio che il giovane nudo ha nei confronti dei trentini che apostrofa più volte come «figli di puttana»