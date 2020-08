Ritrovato a Baselga di Pinè un cagnolino

Il cagnolino in foto è stato ritrovato a Baselga di Pinè e se non dovesse ritrovare il suo padrone o in alternativa un’adozione lampo, il suo destino sarà quello del canile.

Per questo l’associazione Sos animali Pinè lancia un appello con la richiesta della massima condivisione possibile.“Trovato a Baselga di Pinè al Lido ..senza chip. Se qualcuno lo sta cercando deve chiamare la Polizia Municipale di Baselga di Pinè al numero 0461- 557086 che lo hanno in custodia.. altrimenti andrà in canile”.

Il fatto che non ci sia traccia di microchip, farebbe pensare a dei turisti in vacanza in zona.

Pubblicità Pubblicità

In Trentino è prassi obbligatoria e gli unici a non osservarla sono i cacciatori.

In questo caso invece, ci troviamo di fronte ad una cane di piccola decisamente da compagnia.

Pubblicità Pubblicità