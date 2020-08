Lancio di escrementi contro i coscritti che festeggiano. È polemica a Ravina

Polemiche e tensione a Ravina dove è avvenuto un lancio di escrementi contro i coscritti. È successo giovedì sera a Ravina, dove in questi giorni sono in corso i tradizionali festeggiamenti che precedono la quarta domenica di agosto giornata che vede la processione dietro alla Madonna della cintura portata proprio dai ragazzi nati nel 2001.

La festa dei coscritti classe 2001, spacca Ravina. Cos’è successo? Erano alcune sere che prima di mezzanotte il paese era attraversato da alcune macchine che suonavano il clacson coi ragazzi che urlavano sporgendosi dai finestrini.

La denuncia: “Sono uno dell’equipaggio dei coscritti di Ravina che è stato colpito dal sacchetto di escrementi del tuo animale domestico. Vorrei fare una domanda: ma che vita brutta fai ? Hai raccolto la cacca del tuo cane, l’hai conservata, ci hai aspettato e poi ce l’hai tirata… Ma che brutta vita fai ? Comunque giusto per informarti: l’anno prossimo, alla quarta l’agosto, i caroselli si ripeteranno.. Con affetto, I COSCRITTI 2001”

Può essere utile una premessa. La Festa dei Coscritti è una tradizione tipicamente paesana che si ripete negli anni e che praticamente tutte le classi organizzano. Il problema nasce tutto dall’età dei partecipanti, ma è sempre stata accompagnata da atteggiamento tollerante: scritte sulle strade, canti e balli anche a notte inoltrata.

Insomma una di quelle tradizioni che se scomparissero verrebbero ricordate con nostalgia.

A questo punto chi è fuori luogo? I ragazzi o l’anonimo lanciatore di sacchi di escrementi? Il paese non ha dubbi: quando l’episodio è diventato virale e commenti sono stati tutti favorevoli ai ragazzi. Alcuni commenti: “ Non è un anno come tutti gli altri; è un anno che anche grazie a queste tradizioni porterete nel cuore per sempre! Grazie anche a questo gesto siete autorizzati più di chiunque altro ad urlare che questo è UN ANNO DI MERDA! “ Oppure: “ Sicuramente le en furest chi ha fat sta Cazada….l’ è sempre sta na bela festa che manten le tradizion… Feghe el bel sachet de merda e tiraghela sul so pontesel..” Infine: “ Non go parole…ma tutti quei che sa lamenta’quando che ghe la quarta d’agost che i vaga en ferie… l’è tradizion dai anni ’50…VIVA I COSCRITTI…. “ La polemica non si ferma di certo qua, ma chi ha deciso di farsi giustizia da solo sembra proprio in minoranza.

