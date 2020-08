Catasto e Libro fondiario accessibili in via sperimentale solo con modalità di prenotazione

In via sperimentale, e rafforzando il servizio già reso in questi mesi attraverso le modalità telematiche, è previsto da parte degli Uffici del Catasto e del Libro fondiario della Provincia autonoma di Trento, a partire da lunedì 24 agosto un accesso anche “fisico”, ma solo previa prenotazione e limitatamente alla fascia oraria 9.00 -12.00.

L’appuntamento deve essere richiesto, telefonicamente o tramite e-mail, indicando l’oggetto della visita (rilascio visure, certificazioni ed eventuali richieste di chiarimenti). Le informazioni utili sono disponibili sui siti siti istituzionali: clicca, clicca.

Visto il particolare contesto in cui si opera, si precisa che per i pagamenti presso gli Uffici si dovranno utilizzare solo modalità elettroniche (non denaro contante).

Rimane comunque la possibilità di richiesta della documentazione catastale e tavolare tramite l’invio di e-mail e il pagamento con modalità elettroniche, secondo le indicazioni fornite dagli Uffici.

Si ricorda che sul Portale dei Servizi on-line sono disponibili a titolo gratuito i dati catastali e tavolari per i soggetti titolari del diritto reale di proprietà o di altri diritti reali di godimento e a pagamento (ma solo per chi ha sottoscritto un contratto) sul portale OPENkat (link).

La consultazione e il rilascio di dati catastali e tavolari è possibile anche presso i Comuni trentini che hanno attivo un “contratto di rivendita”: il consiglio è di contattare il proprio Comune per verificare quest’opportunità.

