Amare due persone contemporaneamente…

E’ possibile essere innamorati e amare con la stessa intensità due persone contemporaneamente?

Molti se lo chiedono, molti non ci credono, molti lo vivono. Può capitare che due persone ti piacciono e non si riesca a trovare un motivo per amarne solo una.

Nel variopinto mondo dei sentimenti le possibili variabili dell’innamoramento hanno caratteristiche molto personali. Può capitare che chi ha una relazione consolidata, condivisa da entrambi con la stessa intensità, si innamori di un altro/a, pur in presenza di un sentimento già forte. Perché succede?

Non è facile dare subito una spiegazione. Un primo fattore può essere individuato nella consuetudine del vivere quotidiano. Il vivere troppo bene, senza colpi di scena, a qualcuno può stare stretto.

E anche se non viene manifestato apertamente, a livello inconscio, ha dei potenti effetti nelle scelte e nei comportamenti. Innamorarsi in fin dei conti non è poi cosi difficile.

Basta un gesto d’amore sincero in un momento di difficoltà a creare un’attrazione, un desiderio, un legame, una possibilità. Per questo l’amore può essere l’occasione per momenti in cui ci si sente in sintonia, e l’attrazione è cosi forte, che è difficile scegliere di rinunciare a vivere un sentimento condiviso.

Perché l’amore è imprevedibile, ma l’esperienza di vita lo può rendere gestibile e quindi, con il tramite della ragione, può scattare un blocco emotivo che impedisce il totale esplicarsi di una improvvisa attrazione.

Può essere il risveglio di una affettività sopita dal quotidiano, e non per questo dimenticata. Inoltre ancora, il bisogno di combinare diverse emozioni, fa si che in una persona non si riesca a trovare tutto il ventaglio di espressione d’amore di cui abbiamo bisogno.

Nel momento dell’innamoramento c’è una percezione dell’innamorato/a tale per cui tutto quello che succede sembra magico e i dettagli del carattere sono solo espressione di una diversità positiva che ci coinvolge.

Il tempo poi mette in luce aspetti che non si erano percepiti a pieno, dando spazio al desiderio di colmare alcuni vuoti, o mancanze. E’ questo un punto critico, che può rendere più vulnerabili e portare alla ricerca di qualcosa che manca, e che sembra limitare una felicità, che mai ci appaga.

Cosi si aggiungono conoscenze nuove, frequentazioni, che non sono più viste con gli occhi di chi è innamorato totalmente del partner, ma appaiono come occasioni per venir in contatto con quello che si sta cercando, di cui la propria relazione è carente.

Le sollecitazioni che ci dà la vita sono tante, e questo è un motivo per non essere mai contenti della propria realtà. Il vortice del cambiamento esterno a noi inevitabilmente ci coinvolge con l’insieme delle mode e degli stili di vita che sempre mutano le abitudini e le aspettative verso la vita.

E per questo che viviamo in ostaggio delle abitudini massificate. Cosi una regola valeva ieri, e oggi vale il contrario. Per questo anche il fatto di essere attratti da più persone, di provare sentimenti di amare due persone, anche nello stesso momento, non è più una cosa impossibile.

C’è un limite da non oltrepassare, il rispetto per gli altri. Quando l’amore non è rivolto ad una sola persona, c’è il pericolo di provocare una reazione di gelosia. L’amore è passione, qualcosa senza cui molte persone vivono male, per cui la chiarezza è alla base di una conoscenza che può trasformarsi in amore.

Considerando pure che l’animo umano ha un alto tasso di volubilità, questo ci può mettere in guardia dai “colpi di testa”, e dalle iniziative improvvisate. Si può partire come protagonisti di un film accattivante, ma anche finirne vittime e poi pentirsene.