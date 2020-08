Altra notte di Movida incontrollata e senza mascherine a Trento

Ancora una notte di movida incontrollata in Via Santa Maria Maddalena tra le proteste dei residenti. A questo punto il sospetto che la situazione possa essere tollerata da parte delle forze dell’ordine è legittimo.

I residenti denunciano come sabato notte siano passate delle pattuglie che si sono limitate ad osservare la scena senza intervenire. Del resto è cosa nota come la zona sia la meta preferita di gruppi anarchici e della sinistra antagonista e quindi un intervento non pianificato potrebbe creare situazioni pericolose.

Mentre è molto più facile intervenire in un plateatico di un normale bar, come succede, contestando il mancato uso della mascherina da parte degli avventori o la mancata sorveglianza del distanziamento sociale.

E dire che davanti al liceo musicale i ragazzi senza mascherina erano in maggioranza assoluta, più che ad un distanziamento si assisteva ad avvicinamento, gli schiamazzi a tarda ora non mancavano e con un minimo controllo, il consumo di alcolici da parte dei minori era cosa facile da riscontrare.

Invece tutto è filato liscio per i partecipanti alla movida e i residenti si sono dovuti rassegnare ad un’altra notte in bianco. Di certo quello della regolamentazione degli eccessi della vita notturna di Trento, dovrà essere uno dei temi della campagna elettorale anche per salvaguardare il diritto di tutti: di chi si vuol divertire, ma soprattutto di chi vorrebbe dormire. E per fortuna con la nuova ordinanza era obbligatoria la mascherina dalle 18.00 alle 6 del mattino. Si, obbligatoria, ma non per i soliti noti però. (Nelle foto la Movida di ieri sera, nessuno dei giovani presenti porta la mascherina che per ordinanza dovrebbe essere obbligatoria)

