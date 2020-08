Il clamoroso flop dell’ex campo Coni di Cristo Re, 3 milioni di euro buttati al vento

Sfiorisce un altro fiore all’occhiello dell’amministrazione di centro sinistra del sindaco Andreatta. Quella che doveva essere la Casa dell’Atletica al Campo Cova Postal (ex campo Coni) di Cristo Re cade a pezzi: gravi difetti strutturali, un campo coperto nemmeno omologato, ma in compenso tanti i milioni spesi per una struttura inutilizzabile.

Un clamoroso Flop e numerosi errori nella progettazione che sono costati ai contribuenti trentini circa 3 milioni di euro.

A denunciarlo è Piero Cavagna istruttore di atletica leggera che come tanti altri appassionati aveva sperato che quella struttura potesse dare un futuro dell’atletica trentina. A far scattare l’allarme era stato il rinvio dell’inaugurazione, saltata in un periodo nel quale “la corsa all’inaugurazione” è diventata una nuova disciplina dell’atletica in tempi di elezioni.

Poi la conferma che il Tribunale di Trento promuoverà una verifica strutturale fin dalle fondamenta. “ Non è possibile pavimentare la pista perché i due pilastri di sostegno hanno fatto cedere la terza corsia di 10 centimetri” E’ la denuncia di Cavagna. Per la realizzazione della “ Casa dell’Atletica” sono stati finora spesi 3 milioni con i progettisti che si sono impuntati nel volere la tribuna per il pubblico che però ha un difetto.

Un pilastro che si trova vicino alla tribuna copre la visibilità di circa 30 metri di pista. Il paradosso, ma forse è uno dei classici casi nei quali la “ pezza è peggio del buco”, è che il Comune stesso ad aver chiesto la verifica del tribunale alla ricerca di responsabilità, di certo situazione ben poco chiara.

La struttura indoor doveva essere inaugurata nel settembre del 2019 ma appunto per un errore nella progettazione e nella realizzazione non ha superato il collaudo: il secondo piano il solaio sottoposto nel giugno scorso alle prove di carico non ha passato infatti il collaudo dei tecnici. Dopo la doccia fretta si è innescata una ridda di voci e soprattutto di rinvii per l’inaugurazione.

