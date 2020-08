Due container pieni di materiale ospedaliero sono partiti in direzione Tabaka Mission Hospital: il sogno di Alice sta diventando realtà

Due container pieni di materiale ospedaliero raccolto dall’associazione Tabaka Mission Hospital’s Friends sono salpati qualche giorno fa da Porto Marghera (Venezia) e sono ora in viaggio sulla nave in direzione Mombasa, Kenya. E così, passo dopo passo, il sogno di Alice Magnani sta diventando realtà.

Al termine di un lungo ed estenuante lavoro, sia manuale che burocratico, infatti, i due container sono finalmente partiti alla volta dell’Africa: arriveranno il 7 settembre, il 13 dovrebbero essere a Nairobi per le operazioni di dogana.

Partiranno poi (se tutto andrà bene) per il Tabaka Mission Hospital, ospedale di frontiera costruito a 1.800 metri di quota in mezzo alla foresta del Kenya nord-occidentale, vicino al lago Vittoria, nella contea di Kiji.

Pubblicità Pubblicità

Una cinquantina di letti, diversi armadietti porta farmaci, una lavatrice per ospedali, una cucina revisionata, due ortopantomografi (strumenti per effettuare le radiografie ai denti) donati da due dentisti tramite MelaMango e il grande lavoro portato avanti dal vicepresidente, il dottor Bruno Soave di Malé. Un totale di oltre 80 quintali.

All’interno dei due container ci sono poi altri 20 quintali di attrezzatura nuova per sale operatorie in acciaio inox presa in provincia di Pistoia, oltre a tanto altro materiale ospedaliero.

Pubblicità Pubblicità



Un impegno enorme, che però ha riempito di gioia i volontari dell’associazione Tabaka Mission Hospital’s Friends. «Dopo due anni di lavoro, e degli oneri estenuanti a livello burocratico, per noi è un grande sollievo essere riusciti a imbarcare i due container diretti all’ospedale di Tabaka – spiega con orgoglio e soddisfazione Dino Magnani, presidente dell’associazione e papà di Alice –. Il materiale ci è stato donato in gran parte dalla Casa di Riposo di Strigno, che ha cambiato attrezzatura e mobilio. E poi da tante associazioni di volontariato di ogni parte del Trentino. A loro va il nostro ringraziamento più grande».

Pubblicità Pubblicità

Sono davvero tante le persone che, a vario titolo, hanno reso possibile tutto questo. «Grazie al Sovrano Ordine Militare di Malta e a Franco Depaoli e Maria Pavlidis che ci hanno dato una gran mano per quanto riguarda gli aspetti burocratici – aggiunge Magnani –. Un ringraziamento particolare alla Errek di Trento, che ha curato la fase di sdoganamento e procurato i container senza chiedere un euro, abbiamo dovuto pagare solamente le spese. Devo dire poi che c’è stata tantissima collaborazione: molti amici e volontari ci hanno aiutato a caricare i container. È nostra intenzione, una volta terminato il periodo di raccolta delle mele, partire per il Kenya per dare una mano a montare l’attrezzatura. A nome mio e di mia moglie Danielle, infine, ci tengo a ringraziare tutti i soci fondatori dell’associazione per il grande sostegno».

E per contribuire ogni giorno, pezzetto dopo pezzetto, a realizzare il sogno di Alice.