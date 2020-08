Comunali Trento: «AGIRE per il Trentino» presenta la propria squadra in Piazza delle Donne lavoratrici.

Questa mattina AGIRE per il Trentino ha presentato la propria lista per le comunali 2020 in piazza delle Donne Lavoratrici a Trento.

Una squadra di quaranta persone, capitanata dal fondatore del movimento e consigliere provinciale Claudio Cia, che il 20 e 21 settembre sosterrà la candidatura alla carica di Sindaco di Marcello Carli, presente all’evento.

A presentare la lista il coordinatore per la città di Trento e candidato Mauro Corazza, che ha spiegato il motivo della scelta della location nel quartiere Le Albere: “Il primo motivo è positivo, per testimoniare che quando c’è la volontà politica di portare avanti progetti ambiziosi per la città questi si riescono a realizzare. Il secondo, negativo, è per ricordare che se questi progetti vengono calati dall’alto senza la giusta partecipazione e condivisione i risultati difficilmente potranno essere quelli aspettati. La sintesi della Trento che AGIRE vuole proporre è proprio questa: progetti importanti per la città, ma frutto di ascolto, confronto e valutazioni a cui dare seguito con le decisioni”.

Quella di AGIRE è una lista prevalentemente di volti nuovi, ai quali si affianca qualche politico decisamente più conosciuto, è il caso ad esempio dell’ex consigliera provinciale Caterina Dominici, che non si presenta con ambizioni politiche personali, ma porta in dote la sua esperienza politica e il suo dinamismo per sostenere una lista giovane, nella quale ha trovato attenzione verso i temi legati all’Autonomia, alla storia e al territorio.

Tra i candidati anche l’ex consigliere comunale Sandro Bordignon, gli attuali consiglieri circoscrizionali di AGIRE, a partire da Camillo Pisetta (Gardolo), Alfonso Larentis e Monica Mosna (Centro storico-Piedicastello) e Fiorella Casagranda (Ravina-Romagnano).

Ad essi si aggiungono alcuni membri storici del movimento, come la vicesegretaria politica Elena Sester, Andrea Borzaga, Antonio Forti, il responsabile dell’ufficio stampa del movimento Matteo Rigotti, e diversi candidati di AGIRE alle provinciali 2018, come Serena Romeo e Marco Zadra.

Nutrita anche la presenza femminile, con la professionista Cristina Chemelli, la docente universitaria Casimira Grandi, la commerciante del centro storico Olga Segata, l’infermiera Maria Chiara Chemelli, insieme a Patrizia Daprà, Laura Bertotti, Sabrina Bonfanti, Tiziana Cagol e Ivana Paoli.

Ad affiancarli molti giovani come Andrea Barcovi, barista del centro storico, Luca Giordani, Matteo Ognibeni, Michael Iuni, Luca Lissandrini, Massimiliano Troilo e Emanuele Franceschini.

In lista anche Gianfranco Bruno, David Zerbinato, Kasam Berisha originario della Macedonia, Claudio Cagnazzo, Massimiliano Acquaviva, Andrea Farano, Faisel Ltaief originario della Tunisia, Marco Sartori, Stefano Ferro e Massimo Innocenti.

Il consigliere provinciale Claudio Cia ha voluto infine porre l’accento sulla collocazione politica di AGIRE per il Trentino come movimento di centrodestra e ha precisato: “È previsto espressamente nel nostro Statuto e lo testimoniano le nostre azioni politiche. Ma AGIRE è anche un movimento territoriale e autonomista, e significa che abbiamo l’obbligo morale di trattare qualunque tema senza vincoli ideologici e senza doverci appiattire su logiche che dipendono da equilibri nati nelle sedi di partito a Roma”