Al via 6 progetti dedicati ai giovani dell’Alta Val di Sole

Nonostante il Covid, stanno per prendere il via 6 progetti dedicati ai giovani dell’Alta Val di Sole.

È stato approvato dal Comune di Ossana, ente capofila, il Piano Giovani di Zona Alta Val di Sole 2020. L’importo complessivo di 32.578 euro è sostenuto dai Comuni di Commezzadura, Mezzana, Ossana, Pellizzano, Peio e Vermiglio, dalla Provincia autonoma di Trento, dal Bim dell’Adige, dalla Cassa Rurale Val di Sole e con le quote d’iscrizione e l’autofinanziamento delle associazioni o degli enti proponenti.

Quest’anno i 6 progetti che mirano a promuovere il benessere dei ragazzi in tutte le sue forme, come previsto dal bando pubblicato a giugno, propongono una variegata offerta che coinvolge varie fasce d’età.

Il Covid 19 non ha fermato la progettazione dei territori, come conferma l’assessore alle politiche giovanili di Ossana Laura Marinelli, portavoce del Piano Alta Val di Sole: «Nonostante l’incertezza sanitaria, associazioni, scuole e Comuni non si sono spaventati e hanno continuato a lavorare a livello sovracomunale per i giovani di diverse fasce di età, prevedendo anche un Piano B in caso di ulteriori future restrizioni – spiega Marinelli –. Ringrazio chi si è messo in gioco e sono felice che da adesso a fine anno verranno investiti più di 30 mila euro per i nostri giovani e per sostenere le famiglie nelle sfide educative. Colgo l’occasione per sottolineare che i Piani Giovani non si sono fermati neanche durante il lockdown, anzi grazie al coordinamento della referente tecnica sono stati attivati 16 giovani che hanno tenuto compagnia a 20 persone, creando relazioni di solidarietà che in molti casi continuano anche ora».

I progetti finanziati sono diversi e variegati. Dal 17 al 21 agosto “Val di sole Sport Camp” ha coinvolto 60 ragazzi fino ai 17 anni in iniziative sportive di vario genere, per far sperimentare ai giovani attività all’aria aperta e dare alle famiglie un servizio che possa alleviare le difficoltà di conciliazione lavoro-famiglia. Il progetto è stato gestito amministrativamente dal Circolo Sportivo Peio ASD ed è stato realizzato in collaborazione con il Piano Giovani della Bassa Val di Sole.

Nei mesi di ottobre e novembre i ragazzi di tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’IC Alta Val di Sole scopriranno che “Basta poco… per salvare una vita-edizione 2020”. L’associazione RossoCuore si occuperà di dare loro le informazioni necessarie sulla gestione del primo soccorso. Il progetto è gestito dal Comune di Commezzadura.

“Io posso scegliere II edizione” vuole invece affrontare il tema delle dipendenze. Si rivolgerà a 90 ragazzi tra le classi seconda media e prima C.F.P Enaip con momenti di informazione su sostanze, alcol, gioco d’azzardo, internet, testimonianze dirette e incontri con insegnanti e genitori. Il progetto si svolgerà da ottobre a dicembre e sarà gestito dal Comune di Mezzana.

Fra ottobre e giugno “Tra gastronomia e storia” verrà riproposto ai ragazzi delle classi seconde del C.F.P. Enaip di Ossana. Il progetto coinvolge gli iscritti ai percorsi scolastici di gastronomia e arte bianca – Accoglienza e Ospitalità. Sarà un viaggio che vuole mostrare il cibo come parte della storia e della cultura della valle. Il progetto è gestito dall’Enaip.

Per i ragazzi un po’ più “grandicelli” da settembre a novembre il progetto “Tic Tòc Appuntamento con il talento 2.0” li coinvolgerà nell’organizzazione di una serata finalizzata da un lato alla sensibilizzazione verso le iniziative dei Piani Giovani, dall’altro a promuovere, valorizzare e stimolare i giovani del territorio a proporre testimonianze dal vivo di esperienze di successo. Il format ha riscontrato notevole successo sia in termini di partecipazione che di gradimento nell’edizione 2019, è proposto dal Comune di Malè ed è proposto in collaborazione con il Piano Giovani Bassa Val di Sole.

Tramite “#iopartecipo” 15-20 giovani tra i 18 ed i 35 anni da settembre a dicembre saranno chiamati a dare un contributo alla vita sociale e politica dei comuni in cui vivono. Verranno proposti laboratori di democrazia partecipata per rimediare efficacemente all’apatia politica, all’assenza di partecipazione, rendendola alla portata di tutti, abbassando quindi le scuse per non partecipare. Progetto gestito dall’associazione San Vigilio, in collaborazione con il Piano Giovani Bassa Val di Sole.

Per informazioni in merito al Piano è possibile contattare la referente tecnico-organizzativa Federica Flessati al numero di telefono 339.1788687 (anche WhatsApp) o all’indirizzo e-mail federicaflessati@gmail.com

Il Piano giovani di Zona 2020 è visualizzabile sul sito del Comune di Ossana. I materiali informativi dei singoli progetti saranno pubblicati sulla pagina del Comune di Ossana e sulle pagine Facebook “Piani giovani di Zona Val di Sole” e Instagram “pgzvaldisole”.