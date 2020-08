La cooperativa sociale Alpi vince la sfida e all’autolavaggio del Pioppeto parte l’igienizzazione dei mezzi

All’autolavaggio del Pioppeto a Gardolo, gestito dalla cooperativa sociale Alpi, è attivo un servizio in più che è quello dell’igienizzazione dei mezzi.

Paolo Plotegher, responsabile dell’unità operativa spiega: “Nel dettaglio è un trattamento che viene effettuato con un’attrezzatura apposita che micro nebulizza a freddo un prodotto specifico per l’automotive. Quindi nel pieno rispetto di tutti i materiali interni delle vetture, a saturazione ambientale, igienizzante e conforme alle disposizioni del Ministero della Salute emanate nel febbraio di quest’anno. Questo trattamento può essere applicato a tutti i mezzi di trasporto. Non richiede tempi lunghi, non lascia aloni e non bagna gli interni. Quindi, dopo pochi minuti, si può utilizzare normalmente l’auto avvolti da un gradevole profumo di sicurezza”.

L’attività del Pioppeto è finalizzata a dare occupazione a persone in difficoltà all’insegna della massima professionalità. Il “nuovo” autolavaggio al Pioppeto, è stato inaugurato nel maggio del 2017.

Ma la struttura era attiva da una decina d’anni ed era stata gestita anche dall’associazione di auto mutuo aiuto “La Panchina”.

“L’autolavaggio al Pioppeto è un servizio che si aggiunge alle nostre attività – aveva osservato Francesco a Beccara, presidente della Cooperativa Alpi in occasione dell’evento inaugurale di tre anni fa – La gestione dell’area Pioppeto rappresenta un’ulteriore sfida per la cooperativa da trasformare in una nuova opportunità di crescita per tutte le persone coinvolte”.

Alpi, acronimo di “Avviamento al Lavoro su Progetti Individualizzati”, è una cooperativa sociale diretta da Silvano Deavi. E’ stata costituita a Trento nel 1990. In Alpi lavorano oltre cento persone. Molte di queste in difficoltà e che, attraverso il lavoro, cercano un riscatto e una nuova possibilità.

