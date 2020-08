Il candidato sindaco di Predaia Loris Odorizzi alza il velo sulla sua squadra: «Siamo un gruppo eterogeneo, con esperienza in ambito imprenditoriale, associativo e amministrativo»

Due liste, 27 candidati consiglieri, un unico candidato sindaco: Loris Odorizzi, 33 anni, laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, di professione consulente in comunicazione e sviluppo aziendale.

Ieri sera nella piazza della chiesa a Coredo il giovane candidato sindaco di Predaia, che nella corsa alla fascia tricolore sfiderà Giuliana Cova, ex direttrice della Cassa Rurale d’Anaunia, ha alzato il velo sulla squadra che lo sosterrà alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre. Ma ha anche parlato del programma elettorale, delle sue idee riguardo alla politica e all’amministrazione, delle motivazioni che lo hanno spinto a mettersi in gioco.

«Fare amministrazione pubblica sicuramente non è facile – ha esordito Odorizzi – ci vogliono sacrificio, impegno, condivisione. Ho deciso di candidarmi un po’ per ambizione, che è ciò che muove tante scelte nella vita di ognuno di noi: in ambito sportivo, musicale, lavorativo. Personalmente ho avuto un percorso che mi ha sempre visto partecipe della vita della comunità, ho voluto mettermi in gioco per provare a fare qualcosa sul lungo periodo per la gente di Predaia, con margini temporali che vadano anche oltre la legislatura».

Secondo l’aspirante primo cittadino, Predaia ha bisogno di ritrovare la propria identità. «L’amministrazione precedente, che ringrazio e che ha avuto un compito tutt’altro che semplice, ha posto le fondamenta – ha aggiunto Odorizzi – ora occorre dare una struttura, Predaia ha bisogno di sentirsi comunità. Una comunità unita che esiste già a livello di associazioni, di giovani».

A sostenere la candidatura di Loris Odorizzi, come detto, ci sono due liste (“Identità Predaia” e “Predaia Giovane”), per un totale di 27 candidati consiglieri: Alice Brida (Priò), Jean Pierre (Gian) Chini (Segno), Luca Chini (Taio), Umberto Citroni (Coredo), Alberto Corazzolla (Tres), Vincenzo Covi (Segno), Giuliana Dallaserra (Coredo), Giancarlo Emer (Dermulo), Marco Gilli (Taio), Paolo Segna (Priò), Donatella Sembianti (Vervò), Gianni Strozzega (Vervò), Claudio Travaglia (Taio), Renzo Widmann (Coredo) per quanto riguarda “Identità Predaia”; Silvia Barbi (Tres), Miriana Battaini (Mollaro), Sergio Frasnelli (Mollaro), Matilde Fuganti (Taio), Nicola Malfatti (Coredo), Mara Marinelli (Vervò), Stefano Micheletti (Vervò), Erwin Rizzardi (Coredo), Andrea Preti (Tres), Daniel Sebastiani (Tres), Alessandro Tavonatti (Tavon), Martina Zadra (Tres), Simone Zanolli (Taio) per quanto riguarda invece “Predaia Giovane”.

«Abbiamo un gruppo eterogeneo, con figure che hanno esperienza in ambito imprenditoriale, associativo e anche amministrativo – è stato il commento di Loris Odorizzi, che da un anno circa risiede a Mollaro ma ha sempre vissuto a Taio –. Ci presenteremo ai cittadini nel corso di 14 serate, una in ogni frazione, durante le quali ci sarà modo di approfondire anche il programma elettorale».

Il microfono è quindi passato nelle mani dei candidati consiglieri che, uno ad uno, si sono presentati illustrando le motivazioni per cui hanno deciso di prender parte a questa nuova “avventura”.

POTENZIAMENTO DELL’APPEAL TURISTICO E PIÙ POTERI ALLE CONSULTE FRAZIONALI – Dopo la presentazione dei candidati, c’è stato spazio anche per un breve approfondimento sulle tematiche principali del programma, che sarà stampato e distribuito a partire da lunedì prossimo.

La proposta di Loris Odorizzi, classe 1986, intende partire dalla gestione e manutenzione dell’ordinario e di ciò che già esiste, con particolare attenzione alla cura e al decoro del territorio.

«Puntiamo poi a un potenziamento dell’appeal turistico, favorendo una rete di percorsi tematizzati per tipologia di utenza, oltre alla valorizzazione dei prodotti tipici della filiera agricola e del know how delle nostre piccole-medie imprese – ha rivelato il candidato sindaco, che crede molto anche nella tematizzazione e valorizzazione degli ingressi comunali e frazionali –. Penso che i residenti, quando rientrano presso la propria abitazione, debbano avere il piacere di sentirsi a casa ed essere accolti nel proprio territorio in modo adeguato. L’effetto è doppio se pensiamo ad un turista che viene in visita ai nostri luoghi o vi transita».

Il parere di Odorizzi sull’operato dell’amministrazione attuale è nel complesso positivo. Anche se c’è, naturalmente, qualcosa da migliorare.

«Credo che l’attuale amministrazione abbia affrontato una sfida coraggiosa e che abbia gettato le basi per il futuro di Predaia – ha dichiarato Odorizzi –. Rivedrei il sistema delle Consulte, affidando più poteri ai delegati, responsabilizzandoli con la gestione di un piccolo budget per azioni concrete e più immediate a favore delle frazioni».

Per approfondimenti sui candidati e sul programma è possibile visitare la pagina Facebook “Identità Predaia – Predaia Giovane”.