Ex Marangoni Meccanica di Rovereto, il grande bluff una colata di cemento: dov’è finito il grande parco per la comunità di Lizzanella?

Il grande bluff è ormai smascherato, fortunatamente prima delle elezioni del 20-21 settembre prossimi quando i roveretani saranno chiamati a scegliere sindaco ed amministrazione comunale per i prossimi 5 anni: dopo tante belle parole, dopo che la Giunta Valduga si era vantata per il premio assegnato a “Urbanpromo 2019” al progetto di riqualificazione, con l’avanzare dei lavori di realizzazione dei 2 grandi “ecomostri” (il fatto che siano realizzati con materiali sostenibili non impedisce che abbiano un impatto visivo ed un’occupazione assolutamente rilevante) si svela inesorabilmente il grande bluff dell’area ex Marangoni Meccanica di via Abetone, a Rovereto sud.

Già avevamo scritto a suo tempo dell’apertura in tutta fretta dell’ennesimo supermercato (il 6° sull’asse via Abetone-via del Garda in poco più di un chilometro di strada, che diventeranno 7 con la già annunciata realizzazione di un altro supermercato a marchio Conad sull’area “La Favorita”, acquistata all’asta a prezzo di saldo dalla stessa proprietà che ha acquisito, sempre all’asta, l’area ex Marangoni Meccanica per poi rivenderla a pezzi realizzando grosse plusvalenze).

Ponti d’oro per questi “investitori” illuminati da parte della Giunta guidata dal sindaco Francesco Valduga, che ha permesso alla società Rovim Srl dei noti Hager e Signoretti, già protagonisti di una querelle con il Comune di Riva del Garda per l’area ex Cattoi (con sentenza del Tar che ha dato ragione al Comune), di realizzare grandi profitti, anche con soldi pubblici, visto che i 68 alloggi che verranno ricavati nei due “ecomostri” di 9 e 5 piani, tra i più grandi di questo genere sul suolo nazionale, sono da tempo stati acquistati e destinati al social housing.

Pubblicità Pubblicità

Che fine ha fatto il grande parco verde di 5.000 mq, con alberi ad alto fusto ed un mix di piante semigrasse e di prati verdi come promesso da immagini e rendering assolutamente fuorvianti? Molti residenti e roveretani, infatti, ora che i due grandi condomini stanno prendendo forma, si sono resi conto che gli spazi verdi sono davvero limitati e, soprattutto, sono ricavati tra i grandi corpi residenziali e gli spazi commerciali, complementari e non certo centrali rispetto al piano di lottizzazione.

Un’unica, grande colata di asfalto, dal tremendo impatto visivo, in particolare, è rappresentata dall’enorme (e sempre vuoto almeno a metà) parcheggio del supermercato MD, dove di verde non c’è proprio nulla. Un’operazione dall’elevato profitto per la Rovim Srl di Signoretti ed Hager, non c’è dubbio, ma l’interesse pubblico di quest’operazione dov’è finito?

Tutte le concessioni rilasciate dall’Amministrazione comunale (compresa quella di spezzettare in tre parti l’area, ed addirittura ulteriormente in due parti l’area commerciale per consentire al supermercato di aprire tra i mucchi di materiale per non perdere lo shopping natalizio) a chi hanno giovato?

Pubblicità Pubblicità



I roveretani stanno comprendendo bene il giochetto anche perché quello che sembrava un grande “regalo” del duo Signoretti-Hager alla comunità (il rivestimento in erba sintetica del campo da calcio “Prà dele Monache” di via Benacense, gestito con passione dall’Ac Leno che vanta decine e decine di giovani praticanti, peraltro consegnato in grandissimo ritardo) si è rivelato una grande “bufala”: è notizia recente, infatti, che la Federcalcio non ha concesso l’omologazione del campo per disputare gare ufficiali “a causa di una serie di anomalie rilevate dagli ispettori federali”.

Pubblicità Pubblicità

Grandissima la delusione della società Ac Leno, del suo direttivo e dei suoi tesserati, anche perché il campo doveva essere terminato ancora nel 2019, ben prima del lockdown causa coronavirus che ha bloccato molte opere e lavori pubblici.

Lasciamo ai nostri lettori effettuare le debite considerazioni sui risultati “di interesse pubblico” scaturiti dagli accordi tra la coppia Hager-Signoretti e l’Amministrazione del sindaco Francesco Valduga, che proseguirà, lo ricordiamo, anche sull’area “La Favorita” in via del Garda, dove ci saranno nuove colate di cemento e nuove aperture di grandi superfici commerciali, a meno che il 20-21 settembre….