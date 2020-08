Continua fino alla fine di agosto «Vason in festa»

“ Vason in Festa” ha aperto e chiuderà il mese di agosto con altri due sabati di festa e animazione. “Vason in festa è un evento nuovo, che abbiamo voluto lanciare per animare la stagione estiva quest’anno per forza di cose meno ricca – ma che nondimeno ci ha visti impegnati in diverse iniziative, come Viote tra cielo, terra e stelle, in collaborazione con il MUSE” spiega il presidente Sergio Costa.

“Le prime due date di Vason In Festa ci hanno dato una bella soddisfazione, merito del mix tra enogastronomia locale e intrattenimento a dimensione d’uomo, in spazi molto grandi e senza accalcamento: da qui la decisione di replicare anche i due sabati successivi“.

Ancora una volta tema principale sarà quello gastronomico con sei stand a tema organizzati da altrettanti ristoratori locali.

La festa inizierà domani ed il prossimo 29 agosto sempre alle 11; l’animazione musicale sarà con la la musica live dei “The Curls – Acoustic duo” (22 agosto) e “Quelli del fiore nero – Nomadi Tribute Band” (29 agosto ).

Con “Vason in Festa” si potrà vivere la piazza pranzando, cenando sotto le stelle, senza tralasciare la possibilità di ballare in assoluta sicurezza considerando gli ampi spazi a disposizione.

