Comunali, Merler presenta il programma: “Concretezza e dinamismo. Per Trento tutto è possibile”

E’ stato presentato questa mattina con una conferenza nella nuova sede di via Serafini il programma dell’altro candidato sindaco per il centrodestra, Andrea Merler.

“Una campagna, la nostra, che vuole puntare sui contenuti e sul merito, lontani dal silenzio assordante delle altre realtà sulla sostanza reale di quello che si vuole realizzare per i prossimi anni“, ha sottolineato in apertura.

In coalizione quattro donne capolista. “Al di là delle chiacchiere delle quote rosa del centrosinistra abbiamo voluto valorizzare il ruolo e l’impegno femminile nell’ambito della politica locale“, ha aggiunto.

Presenti nella lista molti consiglieri comunali, circoscrizionali, imprenditori, commercianti e tanti altri esponenti che hanno deciso di lasciare il centrosinistra, l’Upt e il Patt per mettersi a disposizione della compagine guidata dall’avvocato trentino e capitanata dai rappresentanti di testa di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e naturalmente Trento Unita per Merler Sindaco.

Dall’onorevole del Carroccio, Martina Loss a Gabriella Maffioletti, capogruppo di Forza Italia alla capolista per FdI Antonella Andreatta con la guida di Roberto Biscaglia che in molta parte ha redatto il programma per il contributo politico del partito di Giorgia Meloni a Trento, fino ad Eleonora Angeli per Trento Unita.

Nessun timore della possibile avanzata dell’altro candidato per il centrodestra nel capoluogo, Marcello Carli perché “il nostro elettorato si fida di noi come progetto di governo credibile per la città“.

Tra i punti prioritari del piano di Merler la realizzazione di quelle opere pubbliche promesse già nella scorsa campagna elettorale dal centrosinistra ma mai realizzate, partendo dallo sviluppo dell’area ex Italcementi.

La proposta è quella della realizzazione di una funivia Trento – Monte Bondone e di un parcheggio multipiano (minimo 2.000 posti auto) in corrispondenza dell’uscita della tangenziale più una passerella con tapis roulant sopra il fiume Adige di collegamento con il centro.

Seguono il nuovo polo espositivo e area per eventi/concerti e il nuovo parco fluviale dell’Adige con bar, chioschi e campi sportivi e una nuova area residenziale con studentato, il recupero delle aree di piazza Mostra e di Trento Sud.

Diverse le misure per il cosiddetto ‘pacchetto Famiglia‘ che comprende l’istituzione di un albo per le baby sitter comunali, bonus bebè e nuove misure per asili nido e Tagesmutter.

E ancora piani per il recupero e la sicurezza delle aree degradate con la recinzione del parco di piazza Dante e la creazione di un’unità cinofila della Polizia locale.

A seguire la mobilità con la redazione di un nuovo PUMS e una nuova idea di promozione turistica e sportiva. Non manca un nutrito piano per il sociale che comprende, tra le altre, la semplificazione delle procedure amministrative per l’accesso ai benefici socio-assistenziali.

“Undici anni in consiglio comunale mi rendono perfettamente consapevole di ciò che è necessario fare per il futuro governo della città. ‘L’impossibile‘ è il termine più adatto per identificare il nostro programma, perché è quello che faremo per attrarre investimenti. Tempi certi per chi viene qui ad investire le sue somme.

Ci inoltre poniamo in parziale continuità con quanto di buono e positivo è stato fatto per Trento negli ultimi cinque anni dal punto di vista meramente amministrativo grazie all’impegno di dipendenti e funzionari nonostante la politica imposta al capoluogo negli ultimi anni“, ha detto il candidato sindaco.

Ultimo ma non meno importante Merler sottolinea: “La trasparenza e l’impegno sono tutto. Se avrò l’onore di diventare sindaco un occhio vigile verrà puntato sul ruolo dei dirigenti. Non tutti verranno confermati e molte teste salteranno. Molti verranno destinati ad un ruolo a loro più adatto. Dirigenti tremanti o balbettanti e che fanno politica dentro al palazzo entrando in contrasto con gli orientamenti della giunta o degli assessori questa volta non troveranno spazio“.