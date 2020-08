Trentino 2060 cartelli sabotati in tutte le cinque edizioni 2020. Stasera ultimo appuntamento

Termina questa sera nella splendida cornice di Castel Ivano la seconda edizione del 2020 di «Trentino 2060» nata lo scorso anno.

Sono state quattro le serate promosse in questo 2020 nonostante le complicazioni dovute al Covid19.

Oltre a questo gli organizzatori hanno dovuto fare con un “sabotaggio” costante dei manifesti posti in svariati comuni della Valsugana negli appositi. (vedi foto)

Uno sfogo che ha fatto pubblico oggi Davide Battisti portavoce e anima di Trentino 2060 insieme ad altri giovani. ” “Sarei davvero curioso di conoscere le ragioni di queste persone, anche se sono certo che le loro argomentazioni non mi convincerebbero più di tanto: “censurare” idee e opinioni ben argomentate è una scelta che non mi ha mai persuaso“. Continua “Trentino 2060 è un gruppo di ragazzi che hanno deciso di dedicare i loro tempo libero a fare qualcosa di utile per la comunità in cui vivono”

“Abbiamo opinioni diverse su molti temi e il dialogo tra noi, prima ancora che con il pubblico durante le serate, costituisce la vera essenza del nostro progetto, chi ha idee diverse da quelle che i relatori propongono durante gli eventi è il benvenuto per discuterne in qualsiasi momento. Abbiamo sempre cercato di rispondere a tutte le critiche e alle obiezioni ragionevoli, strappare le locandine di una manifestazione culturale non significa difendere le proprie idee, ma constarne la debolezza argomentativa. Questo è solo un modo per scaricare le proprie frustrazioni su un capro espiatorio anziché fare i conti con sé stessi”.

Trentino 2060 dà appuntamento questa sera alle ore 20:30 presso Castel Ivano con l’ultimo appuntamento denominato “La scienza nella cultura italiana” con il giornalista Udo Gumpel, moderatrice della serata sarà Maddalena di Tolla