Riqualificazione Solteri -Magnete – Centochiavi, gruppo residenti: “Proponiamo tour ai candidati sindaci”

Per conoscere la realtà dei Solteri, Magnete e Centochiavi, Trepuntozero-gruppo residenti, propone ai candidati sindaci un tour per le vie del rione alla scoperta di tutto quanto non è stato fatto in questi anni.

Si parte dall’area ex Atesina la cui riqualificazione dovrebbe dar fiato ad un agglomerato di abitazioni che di fatto non ha spazi aggregativi. Se ne parla dal 2003 quando si discuteva del progetto Palomar, esempio di urbanistica partecipata che non ha portato a nulla.

Nel 2018 l’amministrazione comunale metteva a bilancio 3 milioni di euro per la riqualificazione dell’area che riduceva a 2 nel 2019. E sempre dal 2019 si aspetta la definizione della permuta del terreno tra la Provincia attuale proprietaria ed il Comune.

In pratica dopo 17 anni non si ancora quando i lavori potranno iniziare. Al Magnete è un anno e mezzo che si aspetta un attraversamento pedonale con relativa fermata dell’autobus: il progetto è stato sviluppato, i soldi sono stati stanziati, ma nulla si sa sui tempi dell’inizio lavori.

Sono inoltre tre anni che i residenti chiedono un attraversamento sicuro all’altezza del Burger King, dove la gente mette a rischio la propria vita attraversando la strada saltando il guardrail. Si chiede anche un sottopassaggio che colleghi Il Magnete con Campotrentino.

Se tutto questo non bastasse i residenti sono costretti a convivere con 9 supermercati, 2 centri commerciali, 2 bazar e svariate catene di ristoranti le cui necessità hanno la precedenza nelle scelte urbanistiche.

“La richiesta di Trepuntozero è quella di poter partecipare attivamente alle scelte che riguardano il futuro del quartiere ed è per questo che propongono a tutti i candidati sindaco un tour guidato per poter prendere coscienza con la realtà in essere – sottolineano – . Una realtà che di fatto conferma l’incapacità delle amministrazioni comunali di centro sinistra che si sono succedute alla guida della città di dare soluzione ai problemi dei cittadini: Solteri, Magnete e Centochiavi ne sono una amara conferma“.