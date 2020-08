Campodenno, per la poltrona di sindaco è testa a testa tra Daniele Biada e Franco Panizza. Ecco i nomi di tutti i candidati

A Campodenno si preannuncia battaglia per la poltrona più importante del Consiglio comunale: da una parte il sindaco uscente Daniele Biada, che dopo 10 anni da primo cittadino punta al terzo mandato, dall’altra un pezzo da novanta come l’ex senatore Franco Panizza.

La settimana scorsa entrambi i candidati sindaco hanno depositato le liste a loro sostegno: due squadre forti, variegate, che mirano ad amministrare con coraggio e competenza un Comune importante come quello di Campodenno.

CIVICA CAMPODENNO, NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ – La Civica Campodenno, unita intorno al candidato sindaco Daniele Biada, ricandida 9 consiglieri dei 10 uscenti, con 7 giovani.

Si propone dunque nel segno della continuità, garantendo di operare con responsabilità per la popolazione, con un ringiovanimento del gruppo e con l’obiettivo di essere efficaci e trasparenti.

Ecco i nomi dei candidati consiglieri: Giovanna Cattani (Termon), Elisa Cristan (Campodenno), Romina Iob (Campodenno), Giovanna Rossatti (Quetta), Valentina Sala (Cressino), Gianluca Bertolas (Lover), Armando Cattani (Termon), Manuel Cattani (Termon), Corrado Marinolli (Campodenno), Oscar Pedò (Campodenno), Nicola Pezzi (Dercolo), Igor Portolan (Quetta), Paolo Zanoni (Campodenno), Claudio Zanotti (Lover), Gabriele Zanotti (Lover).

«La Civica Campodenno ha governato la comunità di Campodenno in questi ultimi 10 anni sulla base di un “progetto per una comunità migliore” che era stato presentato agli elettori e che continua ad essere il centro della proposta della coalizione, oggi ancor più di ieri visto quanto accaduto in questi ultimi mesi – spiega Daniele Biada –. Per la Civica Campodenno al centro di tutto ci sono sempre la persona, il dialogo e il confronto che hanno caratterizzato questi anni attraverso “lo stare tra le gente”, l’agire vicino ai bambini, ai giovani, agli adulti ed agli anziani, ai disabili e a coloro che vivono in condizioni socioeconomiche inadeguate».

Secondo la visione di Biada e della sua squadra, infatti, realizzare strutture e opere diviene inutile se non si presta la dovuta attenzione alle esigenze quotidiane degli abitanti.

«L’intenzione forte è di impegnarsi a portare avanti il progetto per una comunità migliore, per accrescere la coesione sociale e migliorare le relazioni tra i cittadini – aggiunge il candidato sindaco –. La civica intende proseguire con la realizzazione di strutture indispensabili per garantire il welfare e la sicurezza dei concittadini collaborando in armonia con i Comuni vicini, con i quali si è lavorato in questi anni per condividere progetti, strutture e servizi».

Per informazioni sui candidati e programma è possibile accedere al sito internet www.civicacampodenno.it o visitare la pagina Facebook “Civica Campodenno”.

VIVIAMO LA COMUNITÀ, UNA SQUADRA «SOLIDA E UNITA» – La carriera politica di Franco Panizza prende le mosse proprio in Consiglio comunale a Campodenno nel 1995, come capogruppo di maggioranza nella legislatura guidata dal sindaco Mariano Maines.

Dopo gli assessorati regionale e provinciale e l’approdo in Senato a Roma, dove è rimasto fino al 2018, ha accettato una nuova sfida: mettersi in gioco per provare a guidare il proprio Comune.

A sostenerlo una squadra che lui stesso definisce «forte, solida e unita, formata da donne e uomini capaci, motivati, portatori di età ed esperienze diverse e rappresentativa delle diverse frazioni».

Tra questi i consiglieri uscenti Marcello Cattani (Termon), Gianluca Dal Ri (Quetta) e Carlo Pezzi (Campodenno).

«Fra gli altri nomi – aggiunge Panizza – molti giovani e persone fortemente impegnate nel volontariato, dalle parrocchie e gli oratori, al Circolo Anziani e Pensionati, allo sport, alla cultura, al sociale, alle ASUC, ai Vigili del fuoco, ai cacciatori».

Ecco dunque Marisa Bergamo (Quetta), Giorgio Bortolamedi (Lover), Rossella Callovi (Termon), Davide Cattani (Termon), Michele Endrizzi (Dercolo), Carla Gasperetti (Campodenno), Oreste Maines (Dercolo), Eric Paoli (Campodenno), Doriano Valer (Campodenno), Debora Zanoni (Lover), Samantha Zanoni (Campodenno), Luca Zanotti (Lover).

«Immaginiamo un Comune alleato dei suoi abitanti, con meno burocrazia e più condivisione per rendere la vita più facile ai cittadini, alle imprese, alle associazioni, ai consorzi, alle ASUC, per rendere più accogliente e attrattiva la nostra comunità – spiega Panizza –. Puntiamo con convinzione sui giovani e sulle loro potenzialità di crescita, sulla qualità delle nostre imprese e dei nostri prodotti, sulle capacità e sulla creatività dei nostri professionisti, su una forte presenza delle donne nella vita e nel lavoro. Promuoviamo in maniera coordinata ed efficace il nostro territorio, le nostre strutture ricettive, le nostre risorse culturali, ambientali, agricole. E al contempo, dobbiamo velocizzare ed ottimizzare le procedure per le opere pubbliche, dalla stesura dei bandi alla loro realizzazione».

«Diamo un segnale nuovo, di apertura e di dialogo – conclude Panizza –. Per fare scelte condivise, coraggiose e innovative».

Per informazioni sui candidati e programma è possibile visitare la pagina Facebook “ViviAmo la Comunità – Comune di Campodenno”.