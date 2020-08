«Basta parole Di Maio»: oggi a Roma nuova manifestazione per Chico Forti

Si è svolta oggi, 20 agosto 2020 a Roma, e precisamente a Piazza del Popolo la manifestazione per sensibilizzare e spronare i politici italiani ad impegnarsi seriamente per fare giustizia per il nostro concittadino Chico Forti, ormai rinchiuso ingiustamente da quasi 21 anni nel carcere della Florida.

Presenti alla manifestazione una cinquantina di persone arrivate da Piemonte, Veneto, Sicilia, Puglia, Lazio, Marche, e naturalmente dal Trentino.

La manifestazione è stata organizzata dai rappresentanti dell’Onda di Chico, il gruppo di persone volontarie che si stanno attivando in tutta Italia, guidate dalla presidente Paola Sartori. «Lo Stato italiano non sta facendo nulla e non sappiamo i motivi per questo comportamento. Chico è vittima di clamoroso errore giudiziario ed è stato incastrato, ormai la cosa è lampante. Vogliamo riportarlo in Italia.» – Così la presidente.

«Il tempo delle parole è finito», è questo l’urlo di sdegno che si alza da parte di tutte le regioni italiane che ora chiedono i fatti.

«Fraccaro e Di Maio salgano su un aereo e si rechino in Florida per aiutare Chico – gridano i manifestanti – Ricordiamo che l‘undici ottobre saranno 21 gli anni di prigionia che il nostro concittadino ha dovuto sopportare ingiustamente».

Ha partecipato alla manifestazione anche Giulio Terzi ex ministro degli Esteri che ha rilasciato un lunga intervista video in diretta sul gruppo Facebook dedicato a Chico. (clicca qui per vederla)

L’onda di Chico pare comunque non fermarsi, anzi ci sono in programma vari eventi ed iniziative già a partire dai prossimi giorni. Il comitato invita tutti coloro che si sentono vicini a Chico di iscriversi al gruppo Facebook “L onda di Chico “ per tenersi aggiornati sulle varie iniziative. «L’onda di Chico e’arrivata a Roma ma ora deve arrivare fino in America perché lui possa finalmente cavalcare di nuovo il suo surf» – conclude Barbara Caset

Alla manifestazione, nonostante il caldo torrido della capitale, non hanno voluto mancare nemmeno una coppia di anziani residenti a Roma ma nativi in Trentino. Un altro segno di vicinanza della comunità, che però va in netta contrapposizione con quello della politica italiana, per il momento troppo indecisa e silenziosa sul da farsi.