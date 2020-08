Novella, il candidato sindaco Alessandro Rigatti presenta la sua squadra: «Siamo un gruppo giovane, nuovo, rappresentativo di tutti i paesi»

«Siamo un gruppo nuovo, giovane e fresco che si propone di amministrare il Comune di Novella, anch’esso nuovo. I Comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez, dopo aver vissuto un percorso storico “individuale”, pur in un contesto sociale, culturale ed economico simile e in un clima di dialogo, oggi sono chiamati ad intraprenderne uno nuovo condividendo le risorse, non solo economiche, immaginando grandi possibilità di crescita e di sviluppo, adottando strategie e valorizzando il capitale umano. A noi il compito di costruire Novella che è fatta, prima di tutto, da persone».

Alessandro Rigatti, 31enne candidato sindaco di Novella che alle prossime elezioni comunali dovrà vedersela con gli altri aspiranti primi cittadini Donato Preti, Fabrizio Paternoster e Fausto Garbato, presenta così la propria lista “Costruiamo Novella”.

«Ci mettiamo umilmente al servizio delle comunità – spiega Rigatti – consapevoli che il ruolo che spetta ai nuovi amministratori sarà impegnativo, di grande responsabilità ma anche stimolante, come spesso accade di fronte alle nuove avventure. Siamo un gruppo composto in buona parte da volti nuovi, altri che hanno già maturato una certa esperienza amministrativa. Un gruppo eterogeneo per età, formazione e provenienza».

Nel costruire la propria squadra, infatti, la lista “Costruiamo Novella” ha voluto raccogliere la voce di tutti i paesi, compresi quelli più piccoli e lontani, per dare rappresentanza ad ogni comunità, la voce di tutte le categorie economiche per favorire uno sviluppo basato sul dialogo e sulla parità, la voce di tutte le categorie anagrafiche per riuscire ad avere la più ampia visione delle cose e a fare la migliore sintesi possibile.

Tre sono le parole nelle quali il gruppo si riconosce maggiormente: comunità, territorio, innovazione.

Alessandro Rigatti, classe 1988, manager territoriale e responsabile comunicazione e marketing del Parco Fluviale Novella, è il più giovane candidato sindaco del Comune di Novella. Impegnato a vario titolo nel sociale e nel mondo turistico e culturale, vanta un’esperienza decennale come amministratore del Comune di Revò e, nell’ultimo mandato, come assessore alla cultura, turismo e volontariato.

«Mi candido perché amo il nostro territorio – rivela – e perché ho trovato nell’esperienza amministrativa precedente uno dei modi migliori per mettermi al servizio della comunità, mettendoci la faccia, le idee, il tempo e le risorse».

A sostenere la sua candidatura una lista piuttosto giovane (40 anni di età media), formata da 18 candidati consiglieri (Silvana Angeli, Roberta Bonini, Marco Canestrini, Barbara Chini, Angelo Clauser, Adriano Corazza, Nadia Gaeti, Alberto Iori, Andrea Iori, Annamaria Lorenzoni, Giorgio Martini, Pierino Pancheri, Sebastiano Paternoster, Andrea Preti, Ivan Rauzi, Claudia Spadoni, Alessandro Trainotti, Michele Zuech) che è possibile conoscere, insieme al programma punto per punto, sul sito www.costruiamonovella.it

L’idea che anima il gruppo è quella di un Comune più vicino al cittadino e che, per le sue dimensioni, rivendichi un ruolo da protagonista nelle scelte di sviluppo economico della Val di Non.

È forte la volontà di portare a termine e valorizzare, prima di tutto, le opere pubbliche progettate e in parte iniziate dalle precedenti amministrazioni, nell’ottica di rendere più produttivo possibile l’investimento già effettuato, programmando attentamente le nuove opere secondo un criterio di necessità, di urgenza e di importanza strategica per l’intero territorio.

In programma ci sono ad esempio l’asilo nido di Cagnò, la conclusione dell’auditorium di Revò e la conversione dell’ex piscina in centro acquatico per famiglie, il completamento del cohousing a Romallo, l’allargamento di via Santa Maria a Cloz e la palestra di Brez.

Importante sarà anche lo sviluppo turistico, dialogando con il mondo dell’agricoltura. Massima attenzione, poi, alla famiglia, con la volontà di ottenere il Marchio Family, ai bambini, ai giovani attraverso il Piano Giovani di Zona e agli anziani, collaborando in particolare con i Circoli Pensionati.

Senza dimenticare la cultura, i percorsi tematici, i sentieri, le ciclabili, la sostenibilità ambientale, la valorizzazione del volontariato e dell’associazionismo.