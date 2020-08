Lettera a Fugatti, Bolognani replica a Menin: «Facile parlare bene degli animali liberi, per chi conosce solo grattacieli e cemento»

Flaviano Bolognani replica a Michele Menin il turista padovano che ha scritto una lettera al governatore Maurizio Fugatti pubblicata ieri sul nostro quotidiano.

Il tema della missiva riguarda ancora una volta i grandi carnivori che scorrazzano in questo momento sul Lagorai terrorizzando pastori ed allevatori che vedono i propri animali uccisi e depredati da branchi che attaccano di giorno e di notte senza nessuna paura dell’uomo.

Sotto riportiamo integralmente la lettera di Bolognani

Pubblicità Pubblicità

Caro Michele,

facile parlare bene degli animali liberi, per chi del mondo conosce solo grattacieli e cemento. La convivenza con orsi e lupi non è possibile, per questo è ora necessario trovare un equilibrio diverso a tutela della sopravvivenza dell’agricoltura di montagna e degli alpeggi.

Io sto con la gente che vive in montagna, che lavora con il rischio, sono padre e nonno, nato in montagna e affezionato agli animali, ma i predatori vanno combattuti, la proprietà ed il diritto di allevamento con annesso alpeggio non possono essere messi in discussione dal progetto di reintrodurre orsi e lupi negli ambienti montani in grandi quantità.

Pubblicità Pubblicità



Bisognava pensarci prima qualcuno dice ed è vero ma ora almeno cerchiamo di evitare i danni, contenendo il numero. Il problema è urgente, il Trentino è piccolo e dove un tempo ne avevamo un paio sul Gruppo Brenta, ora ne abbiamo un centinaio e il numero cresce di anno in anno.

Nella gestione dei grandi carnivori, abbiamo contro l’opinione pubblica di chi vive fuori dal Trentino, se la tua regione, il Veneto e qualche altra è disposta ad accettarne, saremo ben lieti.

A Maurizio Fugatti, sta a cuore il trentino come i trentini e tutti quanti che in trentino cercano una riserva naturalistica unica per pace e salubrità.

Flaviano Bolognani

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it