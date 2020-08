Lettera a Fugatti, anche Bortolotti replica a Menin: «Il Trentino non è il Canada o l’Alaska»

La questione grandi carnivori s’infiamma e continua la polemica su un argomento che negli ultimi anni divide la comunità trentina.

Michele Menin il turista padovano che ha scritto una lettera al governatore Maurizio Fugatti pubblicata lunedì sul nostro quotidiano ha scatenato il confronto a colpi di email giunte in redazione.

Dopo Flaviano Bolognani (leggi qui) arriva anche la replica di Paolo Bortolotti. Il tema della missiva riguarda ancora una volta i grandi carnivori che scorrazzano in questo momento sul Lagorai terrorizzando pastori ed allevatori che vedono i propri animali uccisi e depredati da branchi che attaccano di giorno e di notte senza nessuna paura dell’uomo.

Sotto riportiamo integralmente la lettera di Bortolotti

Caro, si fa per dire, Michele.

Non starò certo, per risponderti, a dilungarmi in prolisse quanto inutili pagine al pari della tua lettera, ma mi limiterò ad evidenziare alcuni concetti, totalmente assenti nella tua mente.

Il Presidente Fugatti, usa il suo cognome nel rivolgerti a lui, (non mi risulta abbia mai bevuto ombre con te..) non abbisogna certo dei tuoi “consigli”; purtroppo si trova a dover fronteggiare una situazione ereditata da qualche “disinvolto”, che riteneva portasse lustro (e anche voti) favorire il ripopolamento dei plantigradi nelle nostre valli.

Per fare ciò si sono rastrellati ed importati orsi dai Balcani e, guarda caso, nella “rete” c’è pure finito qualche esemplare degno erede delle feroci bestie dei Carpazi: se la cosa non ti dice nulla, prova ad informarti da qualche esperto cacciatore che abbia frequentato quelle impenetrabili foreste; ti si schiariranno subito le idee.

Come sai, o dovresti sapere, dopo anni detta popolazione supera le cento unità, diventando pertanto ingestibile ed insostenibile sul nostro limitato territorio. Anche il Ministro referente, più volte ufficialmente sollecitato, a tutt’oggi non ha proposto né prodotto alcuna soluzione, se non invocare e sostenere il non abbattimento di M49 e simili problematici. In altre parole: teneteveli. Serve far presente che il Trentino non è il Canada o l’Alaska.

Con ogni probabilità non sei al corrente delle innumerevoli aggressioni avvenute ai danni di animali e soprattutto di persone, che hanno subìto gravi danni, se non il rischio di soccombere; ma questo, leggo, non ti turba affatto!

Vai a visionare foto e riprese di animali squartati dal tuo orso preferito o portati a valle con l’elicottero, morti ed appesi per una zampa: sei sempre convinto che esistano animali di serie A e di serie B?

Sai quanti danni economici sta subendo l’economia della montagna ed i nostri malgari (noi continuiamo a chiamarli così), cui si somma la desolazione e l’affranto nel vedere le loro bestie dilaniate? Mi auguro che riescano a formalizzare richiesta di ristoro al danno, verso chi si oppone alle loro sacrosante rimostranze.

Tu continua a coccolare il tuo orsetto di peluche, ti consolerà dalle carenze affettive.

Paolo Bortolotti –TRENTO.

