Il sindaco di Ton Angelo Fedrizzi si ricandida, ma solo come consigliere. Il suo ringraziamento ai cittadini: «Mi avete concesso l’occasione unica di gestire il nostro territorio»

Dopo cinque anni da primo cittadino, il 21 settembre prossimo Angelo Fedrizzi lascerà la poltrona di sindaco al suo successore. Due i candidati in lizza: Ivan Battan da una parte, Flavio Franchi dall’altra.

Al termine di un’esperienza che lui stesso definisce formativa e unica, Fedrizzi ha infatti deciso di lasciare spazio ad altri, ma sarà comunque candidato consigliere a sostegno di Battan.

Prima di cedere la fascia a chi verrà dopo di lui, il sindaco uscente ha voluto dedicare un lungo post su Facebook ai suoi cittadini come ringraziamento per questi ultimi anni e per avergli concesso fiducia con il voto espresso nel 2015.

«Innanzitutto voglio ringraziarvi tutti indistintamente per avermi dato una grande opportunità formativa per la mia vita e soprattutto per avermi dato un’occasione unica: quella di gestire il nostro territorio – scrive Fedrizzi –. Vi assicuro che fin dall’inizio, nonostante avessi avuto qualche esperienza amministrativa, non è stato semplice. Col passare del tempo, però, ho capito come dovevo agire e insieme alla mia squadra, che ringrazio vivamente, siamo riusciti a portare a termine il programma per il quale eravamo stati eletti, arrivando anche a iniziare proposte fuori dallo stesso. Questo è certamente un bene, un bene perché spero e credo di aver meritato la fiducia che mi avete concesso per gestire al meglio le risorse del nostro territorio».

Angelo Fedrizzi assicura di aver fatto tutto ciò che poteva per il bene della comunità. «Ho cercato di metterci tutto l’impegno possibile e ringrazio, come ho detto prima, tutta la mia squadra: dai consiglieri agli assessori, dal vicesindaco a tutte le commissioni, nessuno escluso – scrive ancora Fedrizzi –. Ringrazio tutte le associazioni del territorio che mi sono sempre state vicine, i giovani con cui ogni tanto ci si trovava a fare due chiacchiere, i Vigili del Fuoco… tutti quanti, sperando di non aver dimenticato nessuno. Non mi resta solo che dirvi ancora grazie, grazie, grazie. E non da sindaco… ma alla prossima. Un abbraccio».

