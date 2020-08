Il 3 di settembre riaprono gli asili nido

Gli asili nido apriranno il 3 settembre con un servizio del tutto riprogettato. Le esigenze di sicurezza dei bambini, dei genitori , delle famiglie e quelle degli operatori, dovranno rapportarsi con quelle didattiche e con gli aspetti educativi.

Le nuove indicazioni dell’Azienda Sanitaria e del Dipartimento Istruzione della Provincia sono orientate ad un graduale ritorno alla normalità con la stabilità dei gruppi, del personale e degli spazi sia interni che esterni.

La frequenza sarà garantita a tutti i bambini già iscritti, mentre dalla seconda metà di settembre avranno accesso anche i bambini in graduatoria. Restano da stabilire le modalità di trattamento dei bambini che dovessero accusare malesseri ed in particolare stati febbrili, durante le ore scolastiche.

Un problema di non facile soluzione che non ha mancato di innescare accese polemiche quando si è ipotizzata la possibilità che i bambini possano essere prelevati direttamente dal personale sanitario, per accertamenti che non coinvolgerebbero in tempo reale i genitori.

Questa è una delle problematiche aperte per la ripresa dell’attività didattica non solo dei nidi, ma anche delle elementari e delle medie.

Per fortuna che c’è ancora un po’ di tempo per definire delle linee guida da mettere in atto prima di settembre, quando ci sarà l’apertura delle scuole.

