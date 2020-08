Giovane agricoltore si ribalta col trattore nelle campagne di Lover: illeso

Fortunatamente non ha riportato conseguenze il giovane agricoltore che questa mattina intorno alle 8 si è ribaltato con il trattore nelle campagne di Lover in Bassa Val di Non, in località Desdine.

Sul posto sono subito accorsi i Vigili del Fuoco volontari di Campodenno, che hanno recuperato il mezzo.

Non è stato necessario, invece, l’intervento dei sanitari. Il ragazzo, infatti, il quale in uscita da una rampa ha probabilmente imboccato male la strada finendo per capottarsi con il mezzo agricolo, non ha riportato ferite.

Pubblicità Pubblicità

Una decina i pompieri sul posto, che con il tirfort hanno raddrizzato il mezzo. Il trattore non ha comunque riportato danni, potendo riprendere in breve tempo l’attività.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità