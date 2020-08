Disintossicazioni sentimentali in amore

Dopo l’ennesima crisi di una storia d’amore, è facile chiedersi se e come la vita amorosa, in particolare le delusioni, possono avere delle conseguenze sul nostro modo di vivere e sul nostro modo di vedere il futuro.

“Curati”, “Non farti più vedere”, “Esci dalla mia vita”, “ Ma vaff…”, sono solo alcuni esempi di sfoghi passionali, che giustificano il semaforo rosso alle relazioni che stiamo vivendo.

E se a volte può essere una liberazione, più o meno cercata e voluta, che si manifesta dopo momenti di tolleranza, perdono e pazienza, questo non può essere archiviato in maniera immediata, senza pensare di uscirne indenni.

Nel vissuto di certi comportamenti passionali, sia di rifiuto che di gioia, il ciclo di vita dell’inconscio e lì sempre pronto a registrare le emozioni, assimilarle e manifestarsi in comportamenti automatici, anche quando meno ce lo aspettiamo. Di questo modo di essere spesso vediamo i risultati, ma non copiamo le ragioni.

Così il rischio che non si valuta fino in fondo, è quello di seguire un po’ la filosofia del rapporto che si ha con automobili. I desideri verso un partner ideale sono, in termini generali, come quelli che si hanno verso le macchine prestigiose. C’è chi sogna una Ferrari, una Bmw, una Porsche, una Mercedes, perché hanno delle potenzialità molto alte, fascino, glamour, piacere di guida e prestazioni eccezionali.

Certo è una cosa ammirarle, un’altra cosa acquistarle, magari indebitarsi e poi custodirle, pensare alla manutenzione, con tutte le attenzioni e i costi che ne conseguono. Può essere un paragone un po’ azzardato, certo rende subito l’idea. Perché mette in luce come l’aspettativa sia un modo per di capire le situazioni.

Quando c’è un dislivello troppo alto, non colmato dalla condivisione, ma solo dall’ammirazione, questo può rappresentare l’inizio di uno sgretolamento della relazione, e portare alla rottura.

Troppe storie d’amore interrotte, o vissute male, lasciano il segno e intossicano cuore, anima e cervello. Perché la delusione e la sofferenza hanno come corollario inevitabile quello di far star male, e minare alla radice le nostre buone intenzioni.

L’insieme dei rancori può trovare uno sfogo nel dedicarsi anima e corpo a passioni, in cui si riesce a vivere bene in serenità e fiducia, vivendo di emozioni positive e raccogliendo soddisfazioni. Il ripercorrere con la mente le fasi di una relazione passata, e trascriverla, può essere un modo per riportare alla memoria momenti ed emozioni, e storicizzare un passato, che è meglio rimanga nel tempo in cui è stato vissuto.

Così si agevola il meccanismo dell’oblio, un dimenticare consapevole, che diventa ricordo senza ritornare come un totem nel presente. La possibilità di vivere un amore sincero c’è sempre, anche dopo una delusione, e il primo passo è quello di imparare dagli errori. Le cose belle richiedono tempo, e possono essere il traguardo di un percorso di piccole e grandi sofferenze, che ci fanno capire cosa davvero può essere adatto a noi nel rapporto di coppia.

Ecco dunque che la prospettiva di una “disintossicazione emotiva”, proprio come fossimo pieni di momenti di delusione e sfiducia, diventa un tempo che dobbiamo vivere con maturità e convinzione.

La capacità di essere attenti ai segnali della vita, contraddistingue le persone che hanno deciso di migliorare, da quelle che vogliono crogiolarsi nell’orgoglio di non accettare il proprio limite di esseri umani imperfetti per natura.