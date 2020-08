Borgo Valsugana: pedone investito mentre attraversa sulle strisce

Sull’arteria principale che attraversa l’abitato di Borgo Valsugana lunedì 17 agosto 2020 poco dopo le 18:00 un pedone che stava attraversando la strada, particolarmente trafficata a quell’ora, per cause in via di accertamento è stato urtato ed investito da un’auto.

Subito è partito l’allertamento al NUE 112 che ha inviato sul posto due ambulanze del 118 Trentino Emergenza e la polizia locale.

Il pedone è stato preso in cura dai sanitari che lo hanno condotto in via precauzionale al pronto soccoroso del San Lorenzo per accertamenti, mentre sul posto rimanevano gli agenti della polizia locale intenti a ricostruire le dinamiche del sinistro.

Dato l’inteso afflusso di veicoli, tipico dell’ora di punta e le difficoltà dei vigili ad operare in sicurezza, è stato richiesto l’intervento dei pompieri. I Vigili del fuoco, giunti sul posto con furgone attrezzato per incidenti stradali e automezzo fuoristrada, si sono occupati di mettere in sicurezza la carreggiata chiudendo il tratto interessato dall’incidente e gestendo il traffico per evitare incidenti secondari.

I pompieri poi hanno provveduto a deviare il traffico leggero per le vie del centro e a indirizzare il traffico pesante su altre viabilità.

Nell’arco di un quarto d’ora le lunghe colonne che si erano formate sulla SP 109 erano ormai accorciate limitando le ripercussioni sul traffico. Nel giro di mezzora, al termine delle indagini, la strada è stata completamente riaperta al transito permettendo il rientro di agenti e pompieri.

