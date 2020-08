Abbattuto ieri l’ippocastano di Povo

Non sono bastate più di 150 firme raccolte in due giorni per fermare il taglio del secolare ippocastano di Povo, forse si è voluto evitare che montasse la protesta e l’abbattimento è avvenuto già ieri mattina.

Il progetto in atto è quello della ristrutturazione del Centro Civico nel quale saranno ospitate anche delle aule scolastiche e così per il 14 di settembre tutto dev’essere finito.

Al posto dell’ippocastano verrà costruita la scala esterna del fabbricato che ci sarebbe anche stata se la base non avesse compromesso le radici e quindi la stabilità della pianta.

Pubblicità Pubblicità

Poi si sa che per l’amministrazione comunale di centro sinistra l’idea è quella che l’abbattimento degli alberi sia più economico rispetto ad una periodica manutenzione e così un altro spazio verde scompare.

La pianta storica per i residenti di Povo era sana, ed era diventata un monumento naturale entrato di diritto nella storia del sobborgo. A testimoniare il significato che l’ippocastano aveva per la comunità di Povo, resta la panchina sulla quale si sono sedute generazioni, si sono fermati gli scolari della scuola ed un paese è cresciuto e invecchiato alla sua ombra.

Pubblicità Pubblicità